«Что-то замкнуло». На севере Петербурга обед проходит под гул сирены

Звуки, похожие на сирену, напугали жителей Приморского района Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы 25 апреля, гудеж они слышали в районе станции метро «Старая деревня».
Сирена
читатель «Фонтанки»
Местные говорят, что сирена звучала минимум десять минут, другие морщаться от резких звуков уже полчаса. Звуки слышны на Дибуновской улице и Липовой аллее.
В администрации района уточнили, что никакой опасности нет, просто «что-то замкнуло», вероятно, в одной из районных школ. На место уже выехала бригада, рассказали в приемной. «Фонтанка» обратилась за подробностями в пресс-службу администрации Приморского района.