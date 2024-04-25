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    «Что-то замкнуло». На севере Петербурга обед проходит под гул сирены

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    Звуки, похожие на сирену, напугали жителей Приморского района Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы 25 апреля, гудеж они слышали в районе станции метро «Старая деревня».

    Сирена

    читатель «Фонтанки»

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    Местные говорят, что сирена звучала минимум десять минут, другие морщаться от резких звуков уже полчаса. Звуки слышны на Дибуновской улице и Липовой аллее.

    В администрации района уточнили, что никакой опасности нет, просто «что-то замкнуло», вероятно, в одной из районных школ. На место уже выехала бригада, рассказали в приемной. «Фонтанка» обратилась за подробностями в пресс-службу администрации Приморского района.

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