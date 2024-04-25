Российские фехтовальщики не примут участия в Олимпиаде в Париже

Российские фехтовальщики не будут участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 25 апреля сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на президента EFC Джорджио Скарсо.



По его словам, ни российских, ни белорусских спортсменов не будет на квалификационном олимпийском турнире из-за истечения даты регистрации, хотя официальных объяснений не поступало.