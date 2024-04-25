Российские фехтовальщики не примут участия в Олимпиаде в Париже

Российские фехтовальщики не будут участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 25 апреля сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на президента EFC Джорджио Скарсо.
По его словам, ни российских, ни белорусских спортсменов не будет на квалификационном олимпийском турнире из-за истечения даты регистрации, хотя официальных объяснений не поступало.
Последний европейский квалификационный турнир к Олимпийским играм в Париже пройдет в Дифферданже (Люксембург) с
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, однако ряд ведущих российских фехтовальщиков, включая олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян, были исключены из соревнований.