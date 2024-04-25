Четверть жителей Петербурга видят за искусственным интеллектом будущее

По результатам исследования, проведенного компанией HONOR1 в апреле 2024 года, нейросети широко используются россиянами и становятся практичным инструментом для решения многих задач.
Что умеет искусственный интеллект
Главные возможности ИИ связаны с изображениями и фотосъемкой (37,4%2) и автоматической съемкой лучших моментов в кадре (10,8%). На втором месте — голосовой ассистент (43%). На третьем — поиск по фотографиям (36,2%), а также распознавание объектов на фото и автоматический поиск в интернете (27,8%).
Другие популярные задачи, которые делегируют ИИ: работа с текстами (29,1%) и обработка больших объемов данных (26,8%).
Больше половины россиян (59,7%) доплатят за гаджет с функциями искусственного интеллекта. Однако 25,7% считают, что ИИ не стоит дополнительных трат и должен быть доступен по умолчанию.
Отцы и дети
Управление «умным домом» с помощью голосового ассистента или обработка больших объемов информации популярны у людей разных возрастов. Однако опрошенные от 45 до 55 лет чаще отмечают, что ИИ-технологии пока не принесли им конкретной пользы.
Лишь 12,5% респондентов с детьми обеспокоены популяризацией нейросетей. В Санкт-Петербурге 8% родителей запрещают детям пользоваться ими. В то же время более 60% полагают, что овладение навыками работы с ИИ расширяет кругозор.
ИИ как часть повседневности
Подавляющая часть респондентов (82%) относятся к ИИ-технологиям положительно, 5,1% сохраняют к ним нейтральное отношение, а 6,5% воспринимают их негативно. Часть опрошенных (28,8%) встречают искусственный интеллект с восторгом. Такого мнения придерживается четверть жителей Петербурга.
62,3% признали, что начали гораздо чаще использовать ИИ-алгоритмы по сравнению с предыдущим годом. 14,1% все еще чувствуют себя героями научно-фантастического фильма при работе с такими технологиями. Для 22,3% ИИ помогает избавиться от рутины, а 13% отметили его роль в оптимизации бизнес-процессов. Для 11,4% респондентов нейросети уже стали источником дополнительного заработка и позволили увеличить доходы.
Поддержка на уровне платформы
Новые тренды ИИ-технологий в смартфонах приведут к поддержке искусственного интеллекта на уровне платформы и развитию языковых моделей, способных работать без передачи запросов в облако. Их наличие будет все чаще становиться «фишкой» при выборе техники.
В рамках MWC 2024 компания HONOR объявила о запуске смартфона HONOR Magic 6 Pro и ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 с ИИ-технологиями на уровне платформы. В новой операционной системе смартфона появились разные ИИ-функции: например, так, которая позволяет одним жестом переходить к нужному адресу, создавать события в календаре, делиться фотографиями в соцсетях и мессенджерах, искать товары с картинок. Раньше для таких взаимодействий требовалось несколько касаний.
1 Опрос проведен брендом HONOR. В нем приняло участие 1852 россиян в возрасте от 14 до 59 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Воронеже, Волгограде и Челябинске.
2 Респондент мог указать несколько вариантов ответа.
ООО «Техкомпания ОНОР», ИНН 9731055266