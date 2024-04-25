Четверть жителей Петербурга видят за искусственным интеллектом будущее

Фото: HONOR Поделиться Поделиться





По результатам исследования, проведенного компанией HONOR в апреле 2024 года, нейросети широко используются россиянами и становятся практичным инструментом для решения многих задач.

Что умеет искусственный интеллект

Главные возможности ИИ связаны с изображениями и фотосъемкой (37,4%) и автоматической съемкой лучших моментов в кадре (10,8%). На втором месте — голосовой ассистент (43%). На третьем — поиск по фотографиям (36,2%), а также распознавание объектов на фото и автоматический поиск в интернете (27,8%).

Другие популярные задачи, которые делегируют ИИ: работа с текстами (29,1%) и обработка больших объемов данных (26,8%).

Фото: HONOR Поделиться Поделиться





Больше половины россиян (59,7%) доплатят за гаджет с функциями искусственного интеллекта. Однако 25,7% считают, что ИИ не стоит дополнительных трат и должен быть доступен по умолчанию.

Отцы и дети

Управление «умным домом» с помощью голосового ассистента или обработка больших объемов информации популярны у людей разных возрастов. Однако опрошенные от 45 до 55 лет чаще отмечают, что ИИ-технологии пока не принесли им конкретной пользы.

Лишь 12,5% респондентов с детьми обеспокоены популяризацией нейросетей. В Санкт-Петербурге 8% родителей запрещают детям пользоваться ими. В то же время более 60% полагают, что овладение навыками работы с ИИ расширяет кругозор.

ИИ как часть повседневности

Подавляющая часть респондентов (82%) относятся к ИИ-технологиям положительно, 5,1% сохраняют к ним нейтральное отношение, а 6,5% воспринимают их негативно. Часть опрошенных (28,8%) встречают искусственный интеллект с восторгом. Такого мнения придерживается четверть жителей Петербурга.

62,3% признали, что начали гораздо чаще использовать ИИ-алгоритмы по сравнению с предыдущим годом. 14,1% все еще чувствуют себя героями научно-фантастического фильма при работе с такими технологиями. Для 22,3% ИИ помогает избавиться от рутины, а 13% отметили его роль в оптимизации бизнес-процессов. Для 11,4% респондентов нейросети уже стали источником дополнительного заработка и позволили увеличить доходы.



Фото: iStock/champpixs Поделиться Поделиться



