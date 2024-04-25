Массовый сбой на сайте ФНС — предприниматели не могут отправить декларации в последний день подачи

Россияне массово жалуются на сбои в работе сайта ФНС. Люди не могут зайти в личный кабинет из-за технической проблемы.



Как сообщают пользователи в телеграм-канале налоговой службы, не работает генерация электронных подписей. При этом четверг, 25 апреля , — это последний день, когда индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) могут подать декларации за 2023 год.



«Уважаемая ФНС! Обратите внимание, сколько уже людей на разных площадках написали о том, что не генерируются подписи и не работает ЛК! Почему эта проблема не решается? если нет возможности обеспечить нормальную работу своего сайта — надо продлять (авторский текст приведен без изменений. — Прим. ред.) сроки сдачи деклараций!» — пишет пользователь Галина.

