Массовый сбой на сайте ФНС — предприниматели не могут отправить декларации в последний день подачи

Россияне массово жалуются на сбои в работе сайта ФНС. Люди не могут зайти в личный кабинет из-за технической проблемы.
Как сообщают пользователи в телеграм-канале налоговой службы, не работает генерация электронных подписей. При этом четверг,
«Уважаемая ФНС! Обратите внимание, сколько уже людей на разных площадках написали о том, что не генерируются подписи и не работает ЛК! Почему эта проблема не решается? если нет возможности обеспечить нормальную работу своего сайта — надо продлять (авторский текст приведен без изменений. — Прим. ред.) сроки сдачи деклараций!» — пишет пользователь Галина.
Таких жалоб в комментариях телеграм-канала ФНС достаточно, но техподдержка, отвечая на другие вопросы пользователей, игнорирует сообщения о сбоях в работе сайта.
«Фонтанка» позвонила в контакт-центр ФНС. Роботизированный голос заявил, что о проблеме службе известно и сейчас ее уже решают разработчики, а взамен предлагается подать декларацию лично или почтой. О сроках решения проблемы не сообщается.