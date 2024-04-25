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    Массовый сбой на сайте ФНС — предприниматели не могут отправить декларации в последний день подачи

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    Россияне массово жалуются на сбои в работе сайта ФНС. Люди не могут зайти в личный кабинет из-за технической проблемы.

    Как сообщают пользователи в телеграм-канале налоговой службы, не работает генерация электронных подписей. При этом четверг, 25 апреля, — это последний день, когда индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) могут подать декларации за 2023 год.

    «Уважаемая ФНС! Обратите внимание, сколько уже людей на разных площадках написали о том, что не генерируются подписи и не работает ЛК! Почему эта проблема не решается? если нет возможности обеспечить нормальную работу своего сайта — надо продлять (авторский текст приведен без изменений. — Прим. ред.) сроки сдачи деклараций!» — пишет пользователь Галина.

    Таких жалоб в комментариях телеграм-канала ФНС достаточно, но техподдержка, отвечая на другие вопросы пользователей, игнорирует сообщения о сбоях в работе сайта.

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    «Фонтанка» позвонила в контакт-центр ФНС. Роботизированный голос заявил, что о проблеме службе известно и сейчас ее уже решают разработчики, а взамен предлагается подать декларацию лично или почтой. О сроках решения проблемы не сообщается.

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