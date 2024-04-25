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    Петербуржца на КАД сбила машина, когда он остановился, чтобы поменять колесо

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    Житель Петербурга пострадал в аварии на КАД накануне вечером. Этому способствовало пробитое колесо.

    Как стало известно «Фонтанке», накануне вечером в больницу был доставлен 48-летний мужчина. Врачи диагностировали у него перелом бедра и другие травмы. По данным «Фонтанки», петербуржец ехал по внешнему кольцу КАД, когда понял, что у него что-то произошло с колесом. Он остановился на четвертой полосе в двух километрах от съезда на проспект Косыгина. Пока мужчина ставил знак аварийки, его сбила машина.

    Пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию.

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