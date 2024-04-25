Петербуржца на КАД сбила машина, когда он остановился, чтобы поменять колесо

Житель Петербурга пострадал в аварии на КАД накануне вечером. Этому способствовало пробитое колесо.
Как стало известно «Фонтанке», накануне вечером в больницу был доставлен
Пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию.
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Житель Петербурга пострадал в аварии на КАД накануне вечером. Этому способствовало пробитое колесо.
Как стало известно «Фонтанке», накануне вечером в больницу был доставлен
Пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию.
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