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    Емкости с нефтепродуктами полыхают на одном из производств в Омске

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    5 комментариев

    МЧС России

    Крупный пожар тушат 25 апреля в Омске. Горят несколько емкостей с нефтепродуктами. На место направлены два пожарных поезда.

    Информация о пожаре поступила в МЧС Омской области в 11:50 по местному времени (8:50 мск), сообщает NGS55.RU. По информации МЧС России, на Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами объемом 200 литров каждая. Возгорание произошло на одном из производств в Советском округе Омска, уточняет губернатор Омской области Виталий Хоценко.

    Фото: Евгений Софийчук / NGS55.RU
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    К тушению пожара привлекли два пожарных поезда, один уже прибыл, еще один готовится. На месте работают 58 пожарных и 15 единиц техники. Пожар локализовали на площади в 1000 квадратных метров.

    Фото: Евгений Софийчук / NGS55.RU

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    Комментарии 5

    28186589325 Апр 2024 в 10:55
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