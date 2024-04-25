Емкости с нефтепродуктами полыхают на одном из производств в Омске

Крупный пожар тушат 25 апреля в Омске. Горят несколько емкостей с нефтепродуктами. На место направлены два пожарных поезда.
Информация о пожаре поступила в МЧС Омской области в 11:50 по местному времени (8:50 мск), сообщает NGS55.RU. По информации МЧС России, на Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами объемом 200 литров каждая. Возгорание произошло на одном из производств в Советском округе Омска, уточняет губернатор Омской области Виталий Хоценко.
К тушению пожара привлекли два пожарных поезда, один уже прибыл, еще один готовится. На месте работают 58 пожарных и