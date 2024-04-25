Суд Кипра вынес решение по экстрадиции в США россиянина, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники

Апелляционный суд столицы Кипра Никосии дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, арестованного в конце августа по запросу американских властей. Об этом стало известно 25 апреля из материала ТАСС.

«Решение Апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — сказал Петров, комментируя отмену решения нижестоящей инстанции, и заявил о готовности адвокатов провести экспертизу вердикта и определиться с подачей апелляции в Верховный суд Кипра.