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    Суд Кипра вынес решение по экстрадиции в США россиянина, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники

    2030
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    Апелляционный суд столицы Кипра Никосии дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, арестованного в конце августа по запросу американских властей. Об этом стало известно 25 апреля из материала ТАСС.

    «Решение Апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — сказал Петров, комментируя отмену решения нижестоящей инстанции, и заявил о готовности адвокатов провести экспертизу вердикта и определиться с подачей апелляции в Верховный суд Кипра.

    34-летний россиянин Артур Петров, имеющий также гражданство ФРГ, по версии Минюста США, «предположительно, был членом сети», которая после начала СВО осуществляла «незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования» в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.

    Петров также был включен в санкционный список США. Ранее он высказывал опасения, что со стороны властей США будет осуществляться давление на Кипр для получения положительного решения по его экстрадиции.

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