На опорах мостов в Твери прикрепили муляжи бомб. Задержаны сотрудники фирмы по обеспечению транспортной безопасности

В Твери сотрудников компании по обеспечению транспортной безопасности арестовали по обвинению в заведомо ложном сообщении о терроризме. Следствие полагает, что фигуранты устанавливали муляжи бомб на мостах, сообщает 25 апреля РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.



Федеральной службой безопасности во взаимодействии с СК России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Твери, говорится в сообщении.

