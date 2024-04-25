На опорах мостов в Твери прикрепили муляжи бомб. Задержаны сотрудники фирмы по обеспечению транспортной безопасности

В Твери сотрудников компании по обеспечению транспортной безопасности арестовали по обвинению в заведомо ложном сообщении о терроризме. Следствие полагает, что фигуранты устанавливали муляжи бомб на мостах, сообщает 25 апреля РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
Федеральной службой безопасности во взаимодействии с СК России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Твери, говорится в сообщении.
Следствие полагает, что группа состояла из руководителей и рядовых сотрудников частных фирм, обеспечивающих безопасность критически важных объектов дорожной инфраструктуры. В ФСБ рассказали, что фигуранты разместили на опорах двух автомобильных мостов через реку Тверцу муляжи взрывных устройств, а затем позвонили и сообщили о якобы готовящемся теракте.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Также, по данным спецслужбы, в деле участвовала женщина, которая не находилась в России. Ей заочно предъявлено обвинение, она объявлена в международный розыск.