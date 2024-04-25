    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.51eur98.91

    На опорах мостов в Твери прикрепили муляжи бомб. Задержаны сотрудники фирмы по обеспечению транспортной безопасности

    3823
    8 комментариев

    В Твери сотрудников компании по обеспечению транспортной безопасности арестовали по обвинению в заведомо ложном сообщении о терроризме. Следствие полагает, что фигуранты устанавливали муляжи бомб на мостах, сообщает 25 апреля РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

    Федеральной службой безопасности во взаимодействии с СК России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Твери, говорится в сообщении.

    Следствие полагает, что группа состояла из руководителей и рядовых сотрудников частных фирм, обеспечивающих безопасность критически важных объектов дорожной инфраструктуры. В ФСБ рассказали, что фигуранты разместили на опорах двух автомобильных мостов через реку Тверцу муляжи взрывных устройств, а затем позвонили и сообщили о якобы готовящемся теракте.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Также, по данным спецслужбы, в деле участвовала женщина, которая не находилась в России. Ей заочно предъявлено обвинение, она объявлена в международный розыск.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    dervish25 Апр 2024 в 10:22
    Мотив?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close