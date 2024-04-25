На севере Петербурга школьница попала под колеса, перебегая дорогу в неположенном месте

Девочка-подросток угодила в больницу после неудачного пересечения дороги в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 апреля.
Инцидент произошел накануне днем в районе дома 19к1 по улице Сикейроса. 13-летняя школьница решила перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Попытка оказалась неудачной — на девочку наехала «Хонда Аккорд», за рулем которой находился 26-летний петербуржец.
Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Проводится проверка.