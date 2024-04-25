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    «Бирута» закрыла небо над Петербургом облаками и принесла дожди

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    Атмосферный фронт накрыл Петербург, принеся с собой дожди, которые, хотя и с перерывами, будут идти весь день. Об этом 25 апреля сообщает главный синоптик города Александр Колесов. Виновником стал южный циклон, названный немецкими метеорологами «Бирута» («Biruta»). Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди с порывистым ветром, ограничив приток солнечного тепла, добавляет центр «ФОБОС».

    Температура воздуха в Санкт-Петербурге +5 градусов, но при дожде сейчас может немного понизиться. Сегодня ночью в наш регион уже пришло тепло, поэтому во второй половине дня температура должна повыситься до +6…+8 градусов.

    Ветер восточный 5–10 м/с, в первой половине дня порывистый. В пятницу без существенных осадков и +11…+13°.

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