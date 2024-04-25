В Петербурге иностранца запихнули в такси и, угрожая пистолетом, вымогали 800 тысяч рублей

Уголовное дело по статье о разбое возбуждено после обращения в полицию 23-летнего гражданина Узбекистана. Молодой человек рассказал сотрудникам правоохранительных органов историю своего похищения.



Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, около пяти часов вечера во вторник на парковке ТРК «Норд» четверо неизвестных силой усадили потерпевшего в брендированную машину такси. Мужчины были вооружены ножом и пистолетом, поэтому молодой иностранец спорить с ними не рискнул. В «Солярисе» у него начали требовать 800 тысяч рублей. Таких денег у заявителя не было. Он отдал неизвестным 20 тысяч рублей наличкой и еще 40 тысяч перевел на карту. После этого вооруженные мучители отняли у него телефон за 60 тысяч и куда-то повезли. Отпустили молодого человека только в одиннадцать вечера, высадив у поселка Новоселье в Ломоносовском районе.

