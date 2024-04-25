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    На Подольской тушат пожар в пятиэтажке. Горит на двух этажах

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    Пожар в жилом доме тушат в Адмиралтейском районе утром 25 апреля. Огонь распространился по двум этажам, передает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

    Сообщение о пожаре в доме 39 по Подольской улице поступило в 06:30. В пятиэтажке горит на третьем и четвертом этажах, пламя распространилось на площади в 60 квадратных метров.

    В 06:44 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, в 07:35 пожар удалось локализовать. На месте работают 22 человека и 5 единиц техники.

    Из дома эвакуировали 10 человек, сведения о пострадавших не поступали.

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