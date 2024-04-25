В Екатеринбурге пошел снег после нескольких дней аномального тепла

Снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на 25 апреля. Перед этим несколько дней в городе было больше 28 градусов тепла, пишет Е1.RU.



Из-за минусовой температуры на земле образовался снежный покров. При этом за последнюю неделю температура воздуха в городе была на 10–15 градусов выше нормы, сообщал Уралгидрометцентр.