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    В Екатеринбурге пошел снег после нескольких дней аномального тепла

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    Снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на 25 апреля. Перед этим несколько дней в городе было больше 28 градусов тепла, пишет Е1.RU.

    Из-за минусовой температуры на земле образовался снежный покров. При этом за последнюю неделю температура воздуха в городе была на 10–15 градусов выше нормы, сообщал Уралгидрометцентр.

    20 апреля воздух в столице Урала прогрелся до 28,6 градуса, что лишь на 0,2 градуса ниже абсолютного рекорда, зафиксированного 18 апреля 2012 года.

    По данным синоптиков, потепления не будет до конца рабочей недели. 26 апреля температура не поднимется выше 4 градусов.

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