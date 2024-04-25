Матвиенко заявила, что у руководства России нет планов по «закручиванию гаек»

У руководства России нет планов по «закручиванию гаек». Возврат к тоталитарному строю невозможен, поскольку страна настроена на развитие. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости, комментируя звучащие после теракта в «Крокус Сити Холле» призывы ужесточить законодательство в различных сферах.
Матвиенко отметила, важные государственные решения нельзя принимать под давлением и эмоциями. «Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее», — сказала спикер.
Разговоры о «закручивании гаек» она назвала досужими домыслами, указав, что зачастую такие темы вбрасываются специально. Матвиенко указала, что возвращение к тоталитарному государству невозможно и недопустимо, поскольку «у нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий».
Планов по «закручиванию гаек» у руководства страны нет, добавила Матвиенко, но отметила, что вопросы обеспечения безопасности граждан — это «ключевая вещь для любого государства».