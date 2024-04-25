Китайские бизнесмены хотят построить в Крыму сеть станций технического обслуживания

В Крыму планируют планируют построить сеть станций технического обслуживания китайских автомобилей, а также культурный центр с гостиничным комплексом. Полуостров заинтересовал инвесторов из Поднебесной, сообщил 25 апреля РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.



По его словам, в Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Более многочисленная делегация прибудет на полуостров в конце мая.

Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр.

