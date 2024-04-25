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    Китайские бизнесмены хотят построить в Крыму сеть станций технического обслуживания

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    В Крыму планируют планируют построить сеть станций технического обслуживания китайских автомобилей, а также культурный центр с гостиничным комплексом. Полуостров заинтересовал инвесторов из Поднебесной, сообщил 25 апреля РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, в Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Более многочисленная делегация прибудет на полуостров в конце мая.

    Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр.

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