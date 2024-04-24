«Никто даже не шелохнулся». В Петербурге восьмилетняя девочка сломала руку прямо в автобусе из-за двери

В прошедший понедельник в автобусе, следовавшем по маршруту 293 в направлении Новой Охты, восьмилетней девочке защемило руку дверью автобуса. По словам мамы, ребенку со сломанной рукой не помогли ни водитель, ни пассажиры. Об этом она в среду, 24 апреля, рассказала «Фонтанке».



Как рассказала мама со слов ребенка, днем две ее дочери тринадцати и восьми лет возвращались из школы в битком забитом автобусе. Кондуктора в нём не было. Когда на остановке начали заходить пассажиры, то руку девочки защемило между дверями автобуса.