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    «Никто даже не шелохнулся». В Петербурге восьмилетняя девочка сломала руку прямо в автобусе из-за двери

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    7 комментариев

    В прошедший понедельник в автобусе, следовавшем по маршруту 293 в направлении Новой Охты, восьмилетней девочке защемило руку дверью автобуса. По словам мамы, ребенку со сломанной рукой не помогли ни водитель, ни пассажиры. Об этом она в среду, 24 апреля, рассказала «Фонтанке».

    Как рассказала мама со слов ребенка, днем две ее дочери тринадцати и восьми лет возвращались из школы в битком забитом автобусе. Кондуктора в нём не было. Когда на остановке начали заходить пассажиры, то руку девочки защемило между дверями автобуса.

    По ее словам, до следующей остановки дочь ехала с криком, но помочь ей никто не спешил. Уже на улице старшая дочь позвонила маме.

    «Водитель мог хотя бы в салоне спросить, почему ребенок так орет. Вы представьте, рука сломана. Даже если взрослый человек, как бы вы стали кричать? А тут ребенок», — жалуется она.

    Женщина отвезла младшую дочь в травмпункт, где ей зафиксировали перелом и наложили гипс. «Гипс до плеча. Как она будет ходить в школу? Будет неаттестованной по всем предметам?» — поделилась с «Фонтанкой» женщина.

    Петербурженка обратилась в полицию. По ее словам, сегодня сотрудники правоохранительных органов перезвонили ей и рассказали, что сейчас определяют, кто будет заниматься ее делом.

    По данным «Фонтанки», у ребенка перелом костей предплечья.

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    Пострадал ребенок
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    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ13
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    Комментарии 7

    28024795725 Апр 2024 в 00:12
    Чем младше ребёнок, тем быстрее всё зарастёт. Эта мамаша проспала Ковид-19? Её дочь не сидела дома на дистанционном обучении? И как только прокуратура упустила этот момент?
    +0−0
    28031359725 Апр 2024 в 00:09
    "Со школы" - просторечие. Правильно - "из школы".
    "Битком забитом" - правильнее "битком набитом".
    "Между дверью автобуса". Предлог "между" всегда предполагает "между чем-то и чем-то" или "между кем-то и кем-то", или "между кем-то и чем-то", но никак не "между дверью".
    "Ехала с криком" - стиль В СТИЛЕ "ни в какие ворота".
    И что, уважаемая "Фонтанка", у вас начинается выпас двоечников? На днях вы уже радовали читателей "творчеством" юнкора, наполненным такой же белибердой.
    Для профессионала, пишущего по-русски, русский язык - это его рабочий инструмент.
    +6−0
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