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    Две стрелы в родную цель. В Нижегородской области мужчина стрелял из лука в маму

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    1 комментарий

    Семейная драма в средневековом стиле произошла в городе Первомайске Нижегородской области. Там мужчина дважды выстрелил из лука в родную мать. Об этом 24 апреля рассказывает портал NN.RU.

    В полицию позвонила пенсионерка и рассказала, что ее пытался убить сын. Мужчина взял рекурсивный лук и дважды выстрелил в пожилую мать. К счастью, он промахнулся, женщина чудом успела убежать к соседям и уже из их квартиры вызвала правоохранителей.

    «Мужчина был безработным, а пенсионерка в очередной раз попросила нерадивого сына трудоустроиться. Нижегородца это разозлило и он схватился за оружие (которое, кстати, хранил незаконно)», — рассказывает NN.RU.

    Лучник-тунеядец был доставлен в отдел полиции, свою вину он признал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

    Ранее стрелок был судим за хранение наркотиков.

    Напомним, в Петербурге мальчик со стрелой в голове был доставлен в больницу в 2016 году. Но тогда это была, можно сказать, спортивная травма. Как выяснило позже следствие, 16-летний парень, занимающийся стрельбой из лука, установил во дворе дома мишень и стал стрелять в нее.

    Через некоторое время к мишени, чтобы извлечь из нее стрелу, подошел одиннадцатилетний приятель восьмиклассника. В этот момент старший товарищ в очередной раз выстрелил из лука, и стрела попала в голову потерпевшему.

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    Стрельба из лука
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    Комментарии 1

    pavel_titov7824 Апр 2024 в 20:52
    вы опрос знатокам. А что, на лук надо разрешение?
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