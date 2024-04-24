Две стрелы в родную цель. В Нижегородской области мужчина стрелял из лука в маму

Семейная драма в средневековом стиле произошла в городе Первомайске Нижегородской области. Там мужчина дважды выстрелил из лука в родную мать. Об этом 24 апреля рассказывает портал NN.RU.

В полицию позвонила пенсионерка и рассказала, что ее пытался убить сын. Мужчина взял рекурсивный лук и дважды выстрелил в пожилую мать. К счастью, он промахнулся, женщина чудом успела убежать к соседям и уже из их квартиры вызвала правоохранителей.



«Мужчина был безработным, а пенсионерка в очередной раз попросила нерадивого сына трудоустроиться. Нижегородца это разозлило и он схватился за оружие (которое, кстати, хранил незаконно)», — рассказывает NN.RU.