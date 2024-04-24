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    Упало и не пропало. Сингапурец по пути в Эрмитаж чуть не лишился кошелька

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    5 комментариев

    Через три часа уголовный розыск Петербурга вернул сингапурцу почти 80 тысяч рублей из потерянного кошелька, стало известно «Фонтанке» 24 апреля.

    Утром в среду гражданин Сингапура выронил кошелек у Эрмитажа. На записях с камер видно, как он выходит из черной BMW и уже без кошелька продолжает путь в сторону музея. Иностранец пропажу не заметил, в отличие от водителя белого микроавтобуса, который удачно припарковался на том же месте позднее.

    Та же камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина за перекуром вальяжно подходит к кошельку и забирает его себе. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу, водитель прикарманил 60 тысяч рублей, 200 долларов США, три кредитки, дипломатические карты США и ключи от дома. Всего сумму ущерба оценили в 78 600 рублей.

    «Фонтанка.ру»

    Сингапурец обнаружил пропажу уже в музее. Сотрудники уголовного розыска за три часа нашли водителя и вернули кошелек хозяину.

    Напомним, что бесхозные деньги, особенно при наличии установки на владельца, обязательны для передачи полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — кража.

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    Комментарии 5

    26067064124 Апр 2024 в 21:42
    80к - это два раза в Сингапуре кофе попить и на такси проехаться... мелочь.
    +1−0
    Бородин П.Т.24 Апр 2024 в 20:51
    «Чудак-человек, отдай кошелек,
    Отдай, а то уронишь.» (с)
    +0−0
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