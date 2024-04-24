Упало и не пропало. Сингапурец по пути в Эрмитаж чуть не лишился кошелька

Через три часа уголовный розыск Петербурга вернул сингапурцу почти 80 тысяч рублей из потерянного кошелька, стало известно «Фонтанке» 24 апреля.



Утром в среду гражданин Сингапура выронил кошелек у Эрмитажа. На записях с камер видно, как он выходит из черной BMW и уже без кошелька продолжает путь в сторону музея. Иностранец пропажу не заметил, в отличие от водителя белого микроавтобуса, который удачно припарковался на том же месте позднее.

Та же камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина за перекуром вальяжно подходит к кошельку и забирает его себе. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу, водитель прикарманил 60 тысяч рублей, 200 долларов США, три кредитки, дипломатические карты США и ключи от дома. Всего сумму ущерба оценили в 78 600 рублей.