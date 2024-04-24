В месяц информирования об аутизме фонд «Обнаженные сердца» и «Авито» запустили проект «Человек дождя» в поддержку детей с РАС

Фото: предоставлено «Авито» Поделиться Поделиться





В апреле, который считается месяцем информирования об аутизме, фонд «Обнаженные сердца» совместно с «Авито» запустили проект «Человек дождя», призванный поддержать детей с аутизмом и другими нарушениями развития, а также их семьи. В рамках проекта на основе рисунков детей с РАС создали дождевики, которые можно купить, чтобы поддержать фонд.



Часть дождевиков расписали известные люди: супермодель и основательница фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова, писатель и драматург Александр Цыпкин, актеры сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев (Зима) и Ярослав Могильников (Ералаш). Первый детский дождевик, кастомизированный дочерью Натальи Водяновой — Невой Портман, был продан во время благотворительного вечера за 25 тысяч рублей. Приобрести остальные кастомизированные дождевики можно на «Авито», все средства пойдут на развитие программ фонда. Также там можно приобрести плащ с маркерами и кастомизировать дождевик самостоятельно.

Наталья Водянова с дочерью Невой Портман Фото: предоставлено «Авито» Фото: предоставлено «Авито» Поделиться Поделиться





«Название проекта "Человек дождя" напоминает историю о том, как постепенное узнавание и понимание другого человека ведет сначала к его принятию, а потом и любви, и способствует внутренней трансформации главного героя, который становится лучшим человеком, чем был до этого, — говорит Сергей Пивень, управляющий партнер «Авито». — Для нас ровно в этом заключается смысл и нашего совместного проекта с фондом "Обнаженные сердца". Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, что значит жить с РАС, обратили внимание на таких детей. Мы верим, что знание приведет к пониманию и принятию. И в конце концов сделает всех нас немного лучше».



Ася Залогина, президент фонда «Обнаженные сердца», отметила, что неслучайно презентация совместной коллекции фонда «Обнаженные сердца» и «Авито» проходит в апреле, ведь это Всемирный месяц информирования об аутизме — самой распространенной особенности развития: «Яркая акция "Человек дождя", где участвовали дети с аутизмом, не только поможет фонду реализовать программы помощи для детей с этим нарушением, но и распространить информацию о нём, рассказать обществу об аутичных людях. Таким образом вместе с "Авито" мы помогаем нашему обществу становиться более инклюзивным, открытым к людям с любыми особенностями».

Программы фонда реализуются в различных регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, в детском саду № 53 Фрунзенского района — единственном в Петербурге, который посещают вместе нормотипичные дети и дети с РАС. Этот детский сад является участником проекта ранней помощи фонда «Обнаженные сердца» с 2013 года. Специалисты фонда обучили сотрудников детского сада программам, основанным на прикладном анализе поведения: для аутичных малышей и для их родителей, которые недавно узнали о диагнозе ребенка.