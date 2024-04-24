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    Рок-музыканты помогут братьям из Петербурга пройти курс реабилитации

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    В Петербурге состоится очередной концерт Благотворительного фестиваля «Добрый рок». Музыканты по традиции выступят бесплатно, а собранные деньги будут направлены на оплату курсов реабилитации методом иппотерапии.

    В этот раз помощь будет оказана двум братьям — десятилетнему Рустаму и восьмилетнему Рамизу. Оба ребёнка имеют инвалидность. Диагноз Рустама — приобретённое расстройство аутистического спектра. У Рамиза — врождённый порок ЖКТ. Мама мальчишек рассказывает, что давно слышала про курсы иппотерапии, которые проводит региональная общественная организация «Центр взаимной интеграции «Аккорд»», и как они помогают малышам со сложными диагнозами. Но оплатить занятия сразу за двух сыновей у неё нет возможности.

    На помощь пришёл «Добрый рок». 25 апреля в стенах легендарного клуба «Котельная Камчатка» состоится концерт в поддержку братьев. На сцене выступят: Argentos, Евгений Войцеховский, Денис Шкарбанов и Антон Прохоров.

    «Приходите на благотворительный акустический концерт, внесите свой посильный вклад в пользу детей с ограниченными возможностями здоровья», — приглашают организаторы фестиваля.

    Подробности можно узнать на официальной странице «Доброго рока».

    РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд»» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд»» существует исключительно на пожертвования.

    Иппотерапия — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.

    Благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены — Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства от продажи билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».

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    Комментарии 1

    Зоркий Сокол24 Апр 2024 в 19:21
    А диаспора не хочет помочь своим в данном случае? Она только преступникам помогает?
    +1−1
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