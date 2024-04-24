Рок-музыканты помогут братьям из Петербурга пройти курс реабилитации

В Петербурге состоится очередной концерт Благотворительного фестиваля «Добрый рок». Музыканты по традиции выступят бесплатно, а собранные деньги будут направлены на оплату курсов реабилитации методом иппотерапии.
В этот раз помощь будет оказана двум братьям — десятилетнему Рустаму и восьмилетнему Рамизу. Оба ребёнка имеют инвалидность. Диагноз Рустама — приобретённое расстройство аутистического спектра. У Рамиза — врождённый порок ЖКТ. Мама мальчишек рассказывает, что давно слышала про курсы иппотерапии, которые проводит региональная общественная организация «Центр взаимной интеграции «Аккорд»», и как они помогают малышам со сложными диагнозами. Но оплатить занятия сразу за двух сыновей у неё нет возможности.
На помощь пришёл «Добрый рок». 25 апреля в стенах легендарного клуба «Котельная Камчатка» состоится концерт в поддержку братьев. На сцене выступят: Argentos, Евгений Войцеховский, Денис Шкарбанов и Антон Прохоров.
«Приходите на благотворительный акустический концерт, внесите свой посильный вклад в пользу детей с ограниченными возможностями здоровья», — приглашают организаторы фестиваля.
Подробности можно узнать на официальной странице «Доброго рока».