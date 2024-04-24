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    А давайте в мае. В Петербурге снова перенесли общегородской субботник

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    В Петербурге раздадут горожанам грабли и лопаты позже, чем планировалось. По данным «Фонтанки», такое решение 24 апреля принял Городской штаб благоустройства.

    Ранее День благоустройства города был назначен на 27 апреля. Теперь же он официально перенесен на 18 мая. ГШБ ссылается на неблагоприятный прогноз погоды от ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

    Районным администрациям поручено проинформировать подведомственные организации и органы местного самоуправления.

    Напомним, этой весной в Петербурге уже переносили — с 20 на 27 апреля. Тогда тоже ссылались на прогноз погоды.

    «Зачем людей приглашать мерзнуть, тем более что и губернатора не будет — он в отпуске», — сказал 18 апреля «Фонтанке» один из участников заседания штаба.

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    День благоустройства
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    Комментарии 1

    Абрикосов24 Апр 2024 в 17:55
    принципиально не пойду!!!
    пусть господа специалисты обеляют лицо!!!
    вымаливать должны прощение за Крокус!!!
    +1−0
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