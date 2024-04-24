Иностранец рассказал, как в такси из него выбивали 800 тысяч в Петербурге

Иностранец обратился в полицию после поездки в такси на севере Петербурга. Мужчина заявил, что она была принудительной, болезненной и могла обойтись в 800 тысяч рублей, но чужой аппетит удалось удовлетворить айфоном и суммой в 13 раз меньше.



По данным «Фонтанки», в ночь на 24 апреля о нападении в полицию Выборгского района сообщил 24-летний гражданин Узбекистана. Неприятности настигли его на парковке у ТРК «Норд» на проспекте Просвещения во вторник около пяти часов вечера.

По словам мужчины, незнакомцы втолкнули его в «Хёндэ Солярис» с цветографией сервиса такси и устроили автоэкскурсию по окрестностям. Беседа была далека от светской: пассажира били, пугали ножом, пистолетом и требовали 800 тысяч рублей. Сумма была неподъёмной, и нападавшие всё же сделали скидку. Как заявил иностранец, его отпустили, получив 20 тысяч наличными, ещё 40 тысяч переводом и забрав iPhone 13, который владелец оценил в 60 тысяч рублей.