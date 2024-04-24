    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    764мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.29eur99.56

    Иностранец рассказал, как в такси из него выбивали 800 тысяч в Петербурге

    872
    4 комментария

    Иностранец обратился в полицию после поездки в такси на севере Петербурга. Мужчина заявил, что она была принудительной, болезненной и могла обойтись в 800 тысяч рублей, но чужой аппетит удалось удовлетворить айфоном и суммой в 13 раз меньше.

    По данным «Фонтанки», в ночь на 24 апреля о нападении в полицию Выборгского района сообщил 24-летний гражданин Узбекистана. Неприятности настигли его на парковке у ТРК «Норд» на проспекте Просвещения во вторник около пяти часов вечера.

    По словам мужчины, незнакомцы втолкнули его в «Хёндэ Солярис» с цветографией сервиса такси и устроили автоэкскурсию по окрестностям. Беседа была далека от светской: пассажира били, пугали ножом, пистолетом и требовали 800 тысяч рублей. Сумма была неподъёмной, и нападавшие всё же сделали скидку. Как заявил иностранец, его отпустили, получив 20 тысяч наличными, ещё 40 тысяч переводом и забрав iPhone 13, который владелец оценил в 60 тысяч рублей.

    Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Абрикосов24 Апр 2024 в 17:56
    а в Ленинграде разве не запрещено иностранцам работать в такси?
    почему до сих пор не запрещено???
    +2−0
    Абрикосов24 Апр 2024 в 17:53
    земляки небось напрягли за долг...
    ну что ж...
    этническая преступность это нынешние реалии России...
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close