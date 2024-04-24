Эксперт: изменение условий по промышленной ипотеке скажется на развитии малого и среднего бизнеса

Изменение в условиях выдачи промышленной ипотеки, согласно которым размер ставки по кредиту будет колебаться в зависимости от ключевой ставки,. Такое мнение высказал директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков.
Минпромторг совместно с Минфином и Минэкономразвития России обновили условия реализации механизма «Промышленной ипотеки». По новым правилам для нее вводится «плавающая» формула расчета льготной процентной ставки. Как отметил директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков, это может повысить риски предпринимателей и в целом снизит привлекательность этого вида ипотеки.
Если ключевая ставка ЦБ будет выше 10%, то ставка по промышленной ипотеке будет расти в зависимости от нее. Если ключевая ставка будет ниже, то ставки останутся прежними — 3% для технологических компаний и 5% для других заемщиков.
Однако, по словам Клинкова, если ставка по промышленной ипотеке будет зависеть от ключевой ставки ЦБ, то риски заемщиков серьезно возрастают.
— 2023 год показал, что ключевая ставка может заметно и резко меняться, — говорит Клинков. — И сегодня планы по ее снижению ниже 10% в 2025 году уже вызывают некоторые вопросы. При этом платежи по кредиту являются одним из ключевых факторов успешности бизнеса, особенно стартапов. А если размер процентных выплат будет непредсказуем, то предприниматели могут передумать запускать производственные проекты и предпочтут другие сферы деятельности.
Эксперт напомнил о важности промышленной ипотеки, которая поддерживает создание предприятий малого и среднего бизнеса, например, в формате light industrial, также помогает создавать места приложения труда на развивающихся территориях.