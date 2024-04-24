Эксперт: изменение условий по промышленной ипотеке скажется на развитии малого и среднего бизнеса

Изменение в условиях выдачи промышленной ипотеки, согласно которым размер ставки по кредиту будет колебаться в зависимости от ключевой ставки,. Такое мнение высказал директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков.



Минпромторг совместно с Минфином и Минэкономразвития России обновили условия реализации механизма «Промышленной ипотеки». По новым правилам для нее вводится «плавающая» формула расчета льготной процентной ставки. Как отметил директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков, это может повысить риски предпринимателей и в целом снизит привлекательность этого вида ипотеки.

