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    Мужчина заставил 77-летнюю петербурженку продать свою квартиру. Росгвардейцы вовремя подоспели

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    4 комментария

    В Петербурге 77-летняя местная жительница продала свою квартиру и чуть не отдала деньги за нее злоумышленнику. Правоохранители вовремя подоспели. Об этом 24 апреля сообщает Росгвардия.

    30-летний житель Хабаровского края, у которого уже имеется уголовное прошлое, втерся в доверие к пенсионерке. По его наставлению женщина продала свою квартиру во Фрунзенском районе города.

    Дальше, как сообщают в Росгвардии, мужчина любезно сопроводил петербурженку, которая приехала снять деньги, полученные после сделки. Сотрудница банка поняла, что пенсионерку сопровождает чужой человек, а не родственник. Бдительная женщина сообщила об этом полиции.

    «Через три минуты по данному адресу прибыл наряд Росгвардии и задержал на месте происшествия 30-летнего гражданина, подозреваемого в мошенничестве», — сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    Жителя Хабаровского края, который ранее был судим за незаконную рубку леса, доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

    Ранее три жителя Петербурга лишились 23 миллионов рублей, а 61-летняя женщина по указу мошенников продала квартиру.

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    Комментарии 4

    KVetka24 Апр 2024 в 17:37
    Прибыли быстро - молодцы.
    Но вот насчёт "вовремя"... Квартиры-то у неё уже нет
    +0−0
    Pravda17824 Апр 2024 в 17:21
    Вовремя подоспели и всё отжали?
    +1−0
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