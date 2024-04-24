Мужчина заставил 77-летнюю петербурженку продать свою квартиру. Росгвардейцы вовремя подоспели

В Петербурге 77-летняя местная жительница продала свою квартиру и чуть не отдала деньги за нее злоумышленнику. Правоохранители вовремя подоспели. Об этом 24 апреля сообщает Росгвардия.



30-летний житель Хабаровского края, у которого уже имеется уголовное прошлое, втерся в доверие к пенсионерке. По его наставлению женщина продала свою квартиру во Фрунзенском районе города.

Дальше, как сообщают в Росгвардии, мужчина любезно сопроводил петербурженку, которая приехала снять деньги, полученные после сделки. Сотрудница банка поняла, что пенсионерку сопровождает чужой человек, а не родственник. Бдительная женщина сообщила об этом полиции.