На крупных транспортных объектах России установили системы управления и оплаты, разработанные ВТБ Инфраструктурный Холдинг

На двух крупных транспортных объектах в Уфе и Удмуртской республике установили интеллектуальные транспортные системы для контроля за движением и оплаты проезда, разработанные ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

Программное обеспечение — интеллектуальные системы автоматизированного управления дорожным движением и взимания платы InfraWay и InfraPay были установлены в проектах «Восточный выезд» из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» и на мостовых переходах через реки Каму и Буй в Удмуртской республике. Эти объекты реализованы ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Их разработкой занималось дочернее предприятие холдинга — ООО «Оператор скоростных автомагистралей». Основная задача использования интеллектуальных транспортных систем — оптимальное распределение трафика, повышение информированности водителей об условиях движения и уменьшение рисков возникновения ДТП.