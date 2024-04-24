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    На крупных транспортных объектах России установили системы управления и оплаты, разработанные ВТБ Инфраструктурный Холдинг

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    На двух крупных транспортных объектах в Уфе и Удмуртской республике установили интеллектуальные транспортные системы для контроля за движением и оплаты проезда, разработанные ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

    Программное обеспечение — интеллектуальные системы автоматизированного управления дорожным движением и взимания платы InfraWay и InfraPay были установлены в проектах «Восточный выезд» из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» и на мостовых переходах через реки Каму и Буй в Удмуртской республике. Эти объекты реализованы ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Их разработкой занималось дочернее предприятие холдинга — ООО «Оператор скоростных автомагистралей». Основная задача использования интеллектуальных транспортных систем — оптимальное распределение трафика, повышение информированности водителей об условиях движения и уменьшение рисков возникновения ДТП.

    «Внедрение собственных программных продуктов в наши транспортные проекты позволит нам расширить список компетенций и способствовать импортонезависимости на социально важных транспортных объектах, — отметил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Андрей Аверин. — Мы можем управлять качеством программного продукта, контролировать модернизацию, техническую поддержку и, самое главное, быть уверенными в безопасности и комфорте автомобилистов на наших объектах».

    ВТБ Инфраструктурный Холдинг реализует масштабные инфраструктурные проекты на принципах государственно-частного партнерства. Суммарно с 2007 года холдинг привлек в экономику страны более 1 трлн рублей.

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