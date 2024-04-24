С хлебом какая-то ерунда. Почему в Ленобласти буханка подорожала на 28%, а в Удмуртии подешевела на 8%

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На фоне общих 7,8% инфляции в целом по России есть один социально крайне значимый продукт, с ценами на который в стране наблюдается полная чехарда. Хлеб, в отличие от всех остальных продуктов в потребительской корзине, продукт региональный, редко выезжающий за пределы областей, где его выпекли. Но разброс цен на него наблюдается колоссальный. И если дороговизну где-то на Камчатке или Чукотке еще как-то можно понять, то почему в Ленинградской области Росстат отмечает рост цены на буханку черного в 28%, внятному разумению не поддается.



Статистическое ведомство еженедельно отмечает цены на хлеб из пшеничной муки и из смеси ржаной и пшеничной. Из одной ржаной — это большая редкость. Методика предполагает, что в каждое из региональных подразделений Росстата стекаются данные о наиболее распространенных на местах марках в обычных, самых популярных магазинах. Без учета скидок и акций. Какие конкретно бренды исследуются и в каких именно магазинах — не раскрывается, чтобы не было возможности манипулировать цифрами. То есть речь идет просто о хлебе просто в магазине.



В центральном аппарате данные суммируются, усредняются, очищаются от погрешностей и получается итоговая цифра. По состоянию на 24 апреля 2024 года килограмм черного хлеба в среднем по стране стоит 78,59 рубля, белого — 93,3. Средний вес буханки, скажем, «Дарницкого» — 600 граммов, «Нарезного» батона — 400. То есть глазами Росстата буханка стоит 47,15 рубля, батон — 32,3 рубля. Однако, разумеется, эти цифры сами по себе ровным счетом ничего не значат. Искать такие цены не надо. Смысл высчитывать эти величины появляется, только когда наблюдения длительные и полученные данные сравниваются на протяжении года. Именно изменение этой умозрительной цифры и дает пищу для размышлений. С прикладной точки зрения куда больший интерес имеет региональное значение средней цены. Она намного ближе к реальному покупателю.

Судя по данным Росстата, средняя цена ржаного хлеба в регионах варьируется от 46,5 рубля за килограмм в Тульской области до 220,3 рубля за килограмм на Чукотке. Самая дешевая мука — в Волгоградской области (36,2 рубля за килограмм). На втором месте после нее, к слову, Крым с показателем 39,2 рубля. Самая дорогая — снова на Чукотке, что совсем неудивительно. Москва и Петербург ближе к верхней границе.

«Пшеничная» картина заметно отличается. Если нижнюю границу ценового диапазона формируют Ингушетия и Адыгея, к верхней, без учета Чукотки, Сахалинской и Магаданской областей, а также Хабаровского края, припадает какое-то рекордное количество регионов Северо-Запада. Самый дорогой белый хлеб сейчас в Ненецком автономном округе (189,9 руб. за 1 кг) и в Архангельской области (171,7 руб. за 1 кг). В первую десятку также вошли Калининградская область, Карелия, Петербург и Коми. Сразу за ними — Ленинградская область. Кроме нее в двадцатку вошли Псковская, Мурманская, Вологодская и Новгородская области.

Бьющим тревогу жителям Северо-Запада любой экономический чиновник скажет — нужно смотреть динамику. Но, как бы это ни было странно, быстрее всего хлеб дорожает по большому счету тоже в этой части России. Так, с начала года ржаной хлеб больше всего вырос в цене в Ленинградской (+28 %) и Вологодской областях (+27 %), а также в Петербурге (+20 %). Тройку лидеров подорожания пшеничного хлеба возглавила Смоленская область. Там с нового года цены на этот продукт выросли на 16 %. На втором месте Петербург (+14 %) и на третьем — Ленинградская область (+13 %).

В других городах-миллионниках хлеб за аналогичный период дорожал более плавно. В столице это были буквально от одного до трех рублей за кило в месяц, по усредненным данным. То же самое наблюдается в Новосибирске. В Екатеринбурге цены росли чуть более быстро: ржаной за четыре месяца прибавил 10 рублей (+12 %), пшеничный — четыре рубля. При этом мука в обоих городах немного подешевела. Она вообще оказалась менее волатильна, чем цены на готовую продукцию. Единственный скачок, который она показала, — это скачок вниз. Особенно значительным он оказался в Чечне — на 18,5 %. Больше всего она подорожала в Бурятии (+13 %), Тамбовской области (+10 %) и Удмуртии (+9,5 %).



В Крыму стоимость муки тоже снизилась и удивительно стабильными оказались цены на хлеб. На Чукотке, наоборот, осталась прежней стоимость белого хлеба, черный хлеб подорожал на 3 %, мука — на 8 %. В Белгороде средние цены на хлеб выросли на 4 %, мука — на 7 %. При этом в целом по стране с начала года инфляция составила 2,6 %, в годовом выражении — 7,8 %.

Как ранее писала «Фонтанка», один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий, комбинат «Коломенское» предупредил ретейлеров, что с конца марта цены на продукцию его дочерних предприятий вырастут на 20–30 %. В качестве причин он назвал рост тарифов на доставку продукции (более чем на 60 %), увеличение стоимости аренды и обслуживания складских и экспедиционных площадей (на 30 %), повышение зарплат операционного персонала (более чем на 40 %), рост затрат на запасные части и техническое обслуживание производственного оборудования (более чем на 40 %), подорожание упаковочных материалов (20 %), рост стоимости привлечения кредитных ресурсов (в два раза).



Проблемы можно назвать общими для всех участников рынка, но особенно они обеспокоены ростом транспортных расходов, который в том числе связывают с дефицитом водителей. Подорожание хлеба уже привлекло внимание Минсельхоза, который провел совещание с производителями и взял вопрос на особый контроль, пишет «Коммерсант».

Впрочем, глава аналитической компании InfraProjects и эксперт в области логистики Алексей Безбородов, комментируя публикацию, к жалобам хлебопеков отнесся со скепсисом. «Подорожали «Газели». Ок. Подорожала оплата труда. Ок. Для водителей. Конечно, это исходники для логистики. Но проблема в том, что кроме цены машины и зарплат в статье нам рассказали итоговые цифры. А именно: развозка поддонов с хлебом стала обходиться не в 7,5 тыс. руб., а в 12,5 тыс. руб. Речь, как пишут, о 400 поддонах с хлебом в среднем. То есть стоимость доставки в магазин одного поддона с хлебом выросла на 12,5 руб. А сколько хлеба на этом поддоне — от 10 до 20 штук. То есть стоимость доставки готовой продукции выросла (как мы понимаем, с уже учтенным лизингом, зарплатой и бензином) от 62,5 коп. до 1,25 руб. Упс. То есть логистика <...> добавит к 120 рублям стоимости килограмма хлеба еще максимум 3,7 руб. Ну то есть около 3 % за год. Плохо, но не впечатляет», — написал он своем телеграм-канале.

Кроме того, рассказы производителей о подорожании топлива не выдерживают критики. По данным Росстата, бензин АИ-95 в стране с начала года подорожал на 1 %. Выше инфляции его стоимость выросла в Кировской области (+3 %) и Чечне (+5 %). В ряде регионов, если верить официальной статистике, он вообще подешевел.

Динамика цен на дизельное топливо, на котором ездят грузовики, схожая: плюс 1 % за январь — апрель в среднем по стране, выше инфляции дорожает на Сахалине (+3,5 %) и в Чечне (+10 %). В Ленинградской области цены выросли на 1,3 % и 0,06 % соответственно, но уж никак не на 28 %.



Не исключено, что в отношении хлеба власти проиграют сценарий сахара, куриного мяса и яиц. По крайней мере, первый шаг в лице контролирующих действий Минсельхоза к этому сделан. Вскоре станет ясно, подключатся ли по цепочке ФАС и Генпрокуратура, а если не поможет, то и президент.

Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

