В Новой Ладоге начали восстанавливать Суворовскую церковь

В Новой Ладоге началась реконструкция Суворовской церкви. Как рассказали в группе компаний «Дальпитерстрой», сейчас здесь идет первый, противоаварийный, этап работ.
До 30 июня 2024 года здесь должны установить строительные леса, демонтировать аварийные участки кладки верхнего яруса звона колокольни, возвести над ней временную кровлю и демонтировать участки осыпающейся штукатурки. Кроме того, специалистам нужно будет выполнить вычинку поврежденной кирпичной кладки — то есть демонтировать разрушенные части кладки, чтобы дальше заменить их новыми кирпичами или восстановить старые кирпичи новым раствором. При этом важно не повредить соседние элементы облицовки.
Церковь ХVIII в. постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Церковь собираются не просто воссоздать как памятник, но и сделать из нее действующий храм с приходом. Восстановление ведется за счет средств неравнодушных россиян, патриотов и меценатов.