Эксперты: ипотека для инженеров и ученых станет шагом к более точечной госипотеке, но не поддержит рынок в одиночку

Предложение ВЭБ по специальной ипотеке для ученых и инженеров — очередной шаг к созданию более точечного механизма ипотеки с господдержкой. Как отмечает директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков, этот механизм является логичным развитием положительно зарекомендовавшей себя ИТ-ипотеки.



При этом, добавляет эксперт, у регуляторов уже накопился опыт решения проблем адресных ипотечных программ — на примере ИТ-ипотеки, которую поначалу было сложно получить из-за множества дополнительных требований к заемщику.

