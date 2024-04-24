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    Эксперты: ипотека для инженеров и ученых станет шагом к более точечной госипотеке, но не поддержит рынок в одиночку

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    Предложение ВЭБ по специальной ипотеке для ученых и инженеров — очередной шаг к созданию более точечного механизма ипотеки с господдержкой. Как отмечает директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков, этот механизм является логичным развитием положительно зарекомендовавшей себя ИТ-ипотеки.

    При этом, добавляет эксперт, у регуляторов уже накопился опыт решения проблем адресных ипотечных программ — на примере ИТ-ипотеки, которую поначалу было сложно получить из-за множества дополнительных требований к заемщику.

    — Новые адресные программы помогут строительной отрасли избежать спада после возможной отмены госсубсидированной ипотеки, — считает он. — При этом регионы получают дополнительный стимул для создания новых наукоградов и университетских кампусов. А государство получает возможности по поддержке ключевых для экономики и общества направлений.

    Однако, по его словам, одной ипотеки для ученых и инженеров недостаточно для поддержки рынка после ожидающихся в июле 2024 года изменений. Адресных программ должно быть больше — например, перспективной можно назвать «Зеленую» ипотеку, которая может в далекой перспективе повысить энергоэффективность жилого фонда. Также такими инструментами могут стать ипотечные программы для врачей, сотрудников МЧС и других работников социальной сферы, а также молодежная ипотека.

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