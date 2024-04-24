Адвокату Ефремова снова пришлось опровергать стремление актера на свободу

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов пока не собирается покидать колонию в Белгородской области. Его адвокат опроверг слухи о ходатайстве об условно-досрочном освобождении.

Как отметил адвокат Юрий Падалко в беседе с РИА Новости 24 апреля, обращение в суд — это слухи, непонятно кем распространяемые. «Я общаюсь со всеми его близкими, с ним постоянно поддерживаем связь, ведётся обычная работа. Мы подадим ходатайство, когда посчитаем нужным», — добавил защитник.

Последний раз он опровергал информацию об УДО в начале марта. Тогда еще даже не подошел срок, позволяющий осужденному обратиться с таким ходатайством.