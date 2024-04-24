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    Адвокату Ефремова снова пришлось опровергать стремление актера на свободу

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    2 комментария

    Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов пока не собирается покидать колонию в Белгородской области. Его адвокат опроверг слухи о ходатайстве об условно-досрочном освобождении.

    Как отметил адвокат Юрий Падалко в беседе с РИА Новости 24 апреля, обращение в суд — это слухи, непонятно кем распространяемые. «Я общаюсь со всеми его близкими, с ним постоянно поддерживаем связь, ведётся обычная работа. Мы подадим ходатайство, когда посчитаем нужным», — добавил защитник.

    Последний раз он опровергал информацию об УДО в начале марта. Тогда еще даже не подошел срок, позволяющий осужденному обратиться с таким ходатайством.

    Ранее Ефремов просил заменить колонию на обязательные работы, но суд отказал из-за плохой характеристики от администрации учреждения системы ФСИН. При УДО также учитываются поощрения и взыскания, возмещение ущерба по делу и ряд иных критериев.

    8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон Lada в Москве. Водитель скончался от полученных травм. В крови актера выявили 2,1 промилле алкоголя, а также следы наркотических средств. Впоследствии Ефремов признался, что перед ДТП выпил бутылку водки и систематически употреблял наркотики. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к 8 годам, которые затем сократили до 7,5 года

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    Комментарии 2

    NSE24 Апр 2024 в 12:12
    А чего он не хочет? Ему там понравилось?
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