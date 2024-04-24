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    Заксобрание Петербурга в очередной раз отказалось снизить муниципальный фильтр для выборов губернатора

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    3 комментария

    Заксобрание Петербурга 24 апреля отклонило две поправки о снижении муниципального фильтра для выборов губернатора. Депутаты не поддержали инициативы фракций «Яблоко» и КПРФ.

    Фракция «Яблоко» предложила снизить муниципальный фильтр с максимального значения в 10% до 5%. Поправку поддержали только 14 депутатов.

    «Сегодня есть шанс <...> сделать хоть один небольшой шаг на пути к восстановлению доверия к выборам, к возвращению честных выборов», — сказал глава фракции Александр Шишлов, он высказал мнение, что есть только одна причина, по которой большинство отказывается поддержать предложение — «страх перед честными выборами, перед открытой публичной конкуренцией на выборах».

    Депутат Денис Четырбок от «Единой России» и один из соавторов законопроекта, в рамках которого рассматривались предложенные поправки, прокомментировал, что принятие закона приведет к «размыванию той поддержки, которую закладывал федеральный законодатель в принципах выдвижения».

    Схожее по смыслу предложение выдвинули и коммунисты. «Суть нашего предложения аналогична. КПРФ последовательно выступает за снижение барьеров, установленных так называемых муниципальных фильтров, и мы считаем, что практика тех субъектов Российской Федерации, в которых муниципальный фильтр установлен на уровне 5%, — она себя оправдала. Она демонстрирует, что закон этот функционирует должным образом», — пояснил депутат Роман Кононенко. Он добавил, что не разделяет мнение Четырбока, что высокий муниципальный фильтр якобы уравнивает кандидатов.

    Заксобрание регулярно отказывается снизить муниципальный фильтр для выборов губернатора. Ближайшие выборы главы Петербурга состоятся осенью 2024 года.

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    Комментарии 3

    А1357924 Апр 2024 в 13:13
    То же, что при «честных» закупках, техзадание подгоняется под конкретный объект, чтобы остальные не прошли.
    +0−0
    Maik524 Апр 2024 в 12:57
    Честные выборы не про них.
    +0−0
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