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    ЗакС поддержал проведение отчета Беглова в БКЗ «Октябрьский»

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    21 комментарий

    Заксобрание Петербурга 14 мая проведет заседание в БКЗ «Октябрьский», два соответствующих проекта постановления — о переносе даты и места проведения — приняли депутаты 24 апреля.

    На этом заседании планируется отчет губернатора Александра Беглова. Предварительно, мероприятие начнется в 15:00, и на нём не будут приниматься правовые акты.

    Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду!» Михаил Амосов спросил, почему не провести отчет в более деловой обстановке, в стенах Заксобрания. «Почему мы отказываемся от такого делового стиля, и превращаем это в такое массовое мероприятие?» — поинтересовался парламентарий.

    Как пояснил спикер Заксобрания Александр Бельский, «мы хотели бы раз в пять лет дать возможность выслушать губернатора людям и большому количеству общественных организаций».

    Осенью 2024 года в Петербурге пройдут выборы губернатора.

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    Комментарии 21

    Ref24 Апр 2024 в 12:55
    Лучше бы в цирке...
    +0−0
    Bassbit24 Апр 2024 в 12:42
    Бакинец плясать будет? БКЗ всё-таки.
    +1−0
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