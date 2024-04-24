ЗакС поддержал проведение отчета Беглова в БКЗ «Октябрьский»

Заксобрание Петербурга 14 мая проведет заседание в БКЗ «Октябрьский», два соответствующих проекта постановления — о переносе даты и места проведения — приняли депутаты 24 апреля.



На этом заседании планируется отчет губернатора Александра Беглова. Предварительно, мероприятие начнется в 15:00, и на нём не будут приниматься правовые акты.



Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду!» Михаил Амосов спросил, почему не провести отчет в более деловой обстановке, в стенах Заксобрания. «Почему мы отказываемся от такого делового стиля, и превращаем это в такое массовое мероприятие?» — поинтересовался парламентарий.



Как пояснил спикер Заксобрания Александр Бельский, «мы хотели бы раз в пять лет дать возможность выслушать губернатора людям и большому количеству общественных организаций».



Осенью 2024 года в Петербурге пройдут выборы губернатора.

