Непростой петербуржец поджег иномарку соседа в центре города и попал на видео

Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого в ночном поджоге иномарки во дворе дома на Загородном проспекте. Им оказался неоднократно судимый сосед владельца машины, имеющий подписку о невыезде.
Как стало известно «Фонтанке» 24 апреля, воспламенение «Тойоты Лэнд Крузер» произошло накануне около часа ночи во дворе дома 60. В результате пожара у иномарки полностью выгорел моторный отсек. Сумма ущерба составила 3 млн рублей.
ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
Этой же ночью по горячим следам был задержан 44-летний сосед пострадавшего, имеющий за спиной восемь приговоров в том числе за кражу, наркотики и угрозу убийством. В общей сложности в местах лишения свободы он провел более 8 лет.
Согласно данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, поджог мужчина совершил из хулиганских побуждений. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».