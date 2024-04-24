    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    3 м/с, южн

    764мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.29eur99.56

    Непростой петербуржец поджег иномарку соседа в центре города и попал на видео

    3996
    6 комментариев

    Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого в ночном поджоге иномарки во дворе дома на Загородном проспекте. Им оказался неоднократно судимый сосед владельца машины, имеющий подписку о невыезде.

    Как стало известно «Фонтанке» 24 апреля, воспламенение «Тойоты Лэнд Крузер» произошло накануне около часа ночи во дворе дома 60. В результате пожара у иномарки полностью выгорел моторный отсек. Сумма ущерба составила 3 млн рублей.

    ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

    Этой же ночью по горячим следам был задержан 44-летний сосед пострадавшего, имеющий за спиной восемь приговоров в том числе за кражу, наркотики и угрозу убийством. В общей сложности в местах лишения свободы он провел более 8 лет.

    Согласно данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, поджог мужчина совершил из хулиганских побуждений. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    adamwest9624 Апр 2024 в 11:33
    зачем людей с 8 судимостями выпускают на свободу?? ну не нравится ему здесь, пусть "там" тусуется
    +8−1
    Огромная польза!24 Апр 2024 в 11:32
    И что он делает среди людей?
    +5−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close