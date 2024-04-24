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    Мультимедийная заметка

    Заметнее для покупателей: Яндекс Маркет проводит ребрендинг

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    Яндекс Маркет предстал перед пользователями в новом облике: сервис обновил визуальный стиль, логотип и главную страницу сайта. Теперь фирменные цвета маркетплейса — это яркое сочетание красного и жёлтого. Одна из главных задач таких изменений — сделать бренд заметнее на городских улицах: на рекламных щитах, вывесках пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и автомобилях, которые развозят покупки.

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    Новое позиционирование базируется на принципе «Меняем рынок для покупателя». Так, например, Маркет одним из первых среди конкурентов запустил «доставку по клику», а еще предлагает различные эффективные для пользователей финтех-решения, среди которых оплата частями Сплит.

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    У компании большие планы по расширению сценариев быстрой доставки и запуску для пользователей новых удобных сервисов, которых ещё нет у конкурентов. Обновление бренда — только первый шаг в череде перемен.

    «Рынок е-кома сформирован под влиянием нескольких крупных игроков. Здесь нужно постоянно конкурировать за внимание покупателя. Наше обновление помогает решить именно эту утилитарную задачу, — рассказывает директор по маркетингу Яндекс Маркета Андрей Довжик. — Новый стиль объединил два цвета: красный — отсылка к материнскому бренду Яндекса, а жёлтый — фирменный цвет Маркета. Контрастное сочетание позволит выделить Маркет в глазах пользователей среди других популярных площадок».

    Ребрендинг пройдёт в несколько этапов. Сначала Маркет обновит интерфейс на сайте, в его мобильной версии и приложении. В апреле — поменяет оформление части уже существующих пунктов выдачи, а все новые уже откроются в красно-жёлтом стиле. До конца 2024 года Маркет планирует закончить обновление ПВЗ, логистических объектов, фур и других офлайн-носителей.

    Фотографии предоставлены пресс-службой Яндекс Маркета

    ООО «ЯНДЕКС», ИНН 7736207543

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