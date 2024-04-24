В парке Александрино трое избили подростка. Поводом могла быть просьба об интим-фото

В парке Александрино, который находится в Кировском районе Петербурга, три молодых человека в прошедшую субботу избили 16-летнего подростка — его госпитализировали с переломом носа и множеством ушибов. Как рассказала «Фонтанке» 23 апреля мама пострадавшего Мария, поводом могло стать знакомство ее сына с девочкой и просьба прислать фото интимного характера.
По словам Марии, ее сын познакомился в интернете с девочкой, подростки переписывались в мессенджере, и в ходе общения подросток попросил собеседницу прислать интимные фотографии. Такая просьба вызвала негатив у девочки. Из того, что сын рассказал матери, выходило, что девочка позвала нового знакомого к себе домой посмотреть кино. К ней домой путь лежал через парк.
Мама ребенка предположила, что девочка рассказал о просьбе своему другу или знакомому. Избиение ее сына, по мнению Марии, было спланировано.
«Это же не просто так подошли трое и стали избивать. Это было все запланировано <...> Сын говорит, она быстрым темпом ушла вперед, и тут подошли трое парней. Они стали задавать всякие каверзные вопросы по поводу СВО. Дело в том, что у нас папа в феврале пошел на СВО. Они сначала начали с ним разговаривать: «Да кто ты такой, да кто тебе дал право, да ты вообще знаешь, сколько ей лет? Кто тебе дал право за руку ее брать, обнимать?» — рассказала собеседница.
Мария рассказала, что у сына сотрясение мозга, сломан нос, ушибы, заплывшее от синяков лицо. Ребенка госпитализировали в отделение нейрохирургии детской городской больницы №19.
«Понимаете, один стоял на чеку, второй снимал это все на видео. Били ногами по голове. У него вся левая сторона была в два раза увеличена. Сейчас отек стал спадать, за ним хорошо смотрят», — добавила мама пострадавшего. Она подчеркнула, что целью напавших было наказать за просьбу об интимных фотографиях. «А я что, не могу попросить фотографии? Предположим, проверить человека вообще. А они, может, подумали, что он маньяк-педофил?» — предположила Мария.
По ее словам, кто-то во время избиения вызвал полицию, и троих — девочку и двоих парней — задержали, один убежал. После того, как ситуацией занялись правоохранители, оказалось, что девочке 13 лет. 23 апреля к избитому подростку в больницу приезжала следователь, добавила Мария. Сама она приехать не смогла, так как у нее дома еще трое малолетних детей, один из которых младенец. Как будут дальше развиваться события, станет понятно, когда медики поставят точный диагноз, добавила собеседница.