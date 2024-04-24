В парке Александрино трое избили подростка. Поводом могла быть просьба об интим-фото

«Это же не просто так подошли трое и стали избивать. Это было все запланировано <...> Сын говорит, она быстрым темпом ушла вперед, и тут подошли трое парней. Они стали задавать всякие каверзные вопросы по поводу СВО. Дело в том, что у нас папа в феврале пошел на СВО. Они сначала начали с ним разговаривать: «Да кто ты такой, да кто тебе дал право, да ты вообще знаешь, сколько ей лет? Кто тебе дал право за руку ее брать, обнимать?» — рассказала собеседница.



Мария рассказала, что у сына сотрясение мозга, сломан нос, ушибы, заплывшее от синяков лицо. Ребенка госпитализировали в отделение нейрохирургии детской городской больницы №19.



«Понимаете, один стоял на чеку, второй снимал это все на видео. Били ногами по голове. У него вся левая сторона была в два раза увеличена. Сейчас отек стал спадать, за ним хорошо смотрят», — добавила мама пострадавшего. Она подчеркнула, что целью напавших было наказать за просьбу об интимных фотографиях. «А я что, не могу попросить фотографии? Предположим, проверить человека вообще. А они, может, подумали, что он маньяк-педофил?» — предположила Мария.



По ее словам, кто-то во время избиения вызвал полицию, и троих — девочку и двоих парней — задержали, один убежал. После того, как ситуацией занялись правоохранители, оказалось, что девочке 13 лет. 23 апреля к избитому подростку в больницу приезжала следователь, добавила Мария. Сама она приехать не смогла, так как у нее дома еще трое малолетних детей, один из которых младенец. Как будут дальше развиваться события, станет понятно, когда медики поставят точный диагноз, добавила собеседница.

