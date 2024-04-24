Среда джаза с Давидом Голощекиным: Stan Kenton Orchestra

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Большой джазовый оркестр под управлением пианиста, композитора и дирижера Стэна Кентона.
среда джаза
«Фонтанка.ру»
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Большой джазовый оркестр под управлением пианиста, композитора и дирижера Стэна Кентона.
«Фонтанка.ру»
28 февраля 2024, 12:10
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