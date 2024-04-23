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    В пожаре на юго-западе Петербурга пострадал человек. Еще 13 эвакуировали

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    Серьезный пожар тушили вечером 23 апреля в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

    Сигнал о возгорании в доме 22 по улице Маршала Казакова поступил в 19:56 мск. В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 20 квадратных метров, горела обстановка по всей площади.

    «Из горящей квартиры эвакуирован пострадавший мужчина. Из опасной зоны эвакуированы 13 человек, в том числе один ребенок», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

    Снятые очевидцами кадры работы пожарных и медиков публикует телеграм-канал «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    С огнем справились менее чем за полчаса. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава.

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    VKuser131309623 Апр 2024 в 22:01
    Ну и где на видео работа пожарных и медиков ? Или хотя бы факторы пожара. Посмотрите фонтанковские репортажи 11-14 годов. Вот уж если пожар, так там всё видно.
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