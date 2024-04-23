В пожаре на юго-западе Петербурга пострадал человек. Еще 13 эвакуировали

Серьезный пожар тушили вечером 23 апреля в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сигнал о возгорании в доме 22 по улице Маршала Казакова поступил в 19:56 мск. В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 20 квадратных метров, горела обстановка по всей площади.

«Из горящей квартиры эвакуирован пострадавший мужчина. Из опасной зоны эвакуированы 13 человек, в том числе один ребенок», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

Снятые очевидцами кадры работы пожарных и медиков публикует телеграм-канал «Мегаполис».