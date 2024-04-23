Москвич ворвался в самолет, вылетающий в Петербург. Он пригрозил бомбой и пожаром

Житель Москвы сорвал вылет рейса FV6560, который следовал из Сочи в Петербург. Он заявил о бомбе и готовности устроить пожар. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила «Фонтанке» пресс-служба авиакомпании «Россия».



Изначально 31-летний москвич должен был лететь рейсом другого авиаперевозчика, но как-то оказался на вылетающем в Петербург самолете. Уже на борту он заявил, что его сумка заминирована. Еще мужчина пригрозил огнем.



Неадекватного пассажира задержали. Проводится проверка, его мотивы не уточняются.

Самолет дополнительно осмотрели — в настоящее время он уже летит в Петербург. Задержка, как сообщили в авиакомпании, составила около трех часов.