В аварии на Греческом проспекте водителя выбросило из машины на тротуар

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Центральном районе Петербурга. Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Греческого проспекта и 2-й Советской улицы.
Больше всего пострадала «Лада Приора». Сильный удар пришелся в левый борт автомобиля, прямо в водительскую дверь. Последствия запечатлела камера наблюдения. В результате молодого человека, который был за рулем, выбросило на асфальт. К нему подбежали прохожие.
«Фонтанка.ру»
«23 апреля в 12.50 на перекрестке 2-й Советской улицы и Греческого проспекта произошло столкновение автомобилей «Лада» и «Солярис». В результате ДТП 19-летний водитель отечественного автомобиля в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.