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    В аварии на Греческом проспекте водителя выбросило из машины на тротуар

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    9 комментариев

    Полиция проводит проверку по факту ДТП в Центральном районе Петербурга. Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Греческого проспекта и 2-й Советской улицы.

    Больше всего пострадала «Лада Приора». Сильный удар пришелся в левый борт автомобиля, прямо в водительскую дверь. Последствия запечатлела камера наблюдения. В результате молодого человека, который был за рулем, выбросило на асфальт. К нему подбежали прохожие.

    «Фонтанка.ру»

    «23 апреля в 12.50 на перекрестке 2-й Советской улицы и Греческого проспекта произошло столкновение автомобилей «Лада» и «Солярис». В результате ДТП 19-летний водитель отечественного автомобиля в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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    Комментарии 9

    Akabos23 Апр 2024 в 23:49
    На видео человек просто припарковался и вышел из авто
    +0−0
    hoboot23 Апр 2024 в 22:27
    4 раза меня оттуда эвакуировали. гадкое место. интересно его тоже штрафанут за стоянку на тротуаре...
    +0−1
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