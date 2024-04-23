Министр культуры РФ: покинувшие Россию авторы «Мастера и Маргариты» не получают гонорары

Авторы, участвовавшие в создании фильма «Мастер и Маргарита» и покинувшие Россию, не получают гонорары от проката картины. Об этом во вторник, 23 апреля, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, передает ТАСС.
«Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины», — сказала она и добавила, что никто, кто уехал, денег не получает.
Любимова отметила, что фильм «Мастер и Маргарита» — огромный проект, в который вложили около миллиарда рублей бюджетных средств.
«Команда продюсеров закончила проект вне зависимости от того, как повел себя режиссер и выступил», — добавила глава ведомства.
Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина вышел в прокат в России 24 января 2024 года. К настоящему времени кассовые сборы в российском прокате превысили 2,3 млрд рублей. Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.