Министр культуры РФ: покинувшие Россию авторы «Мастера и Маргариты» не получают гонорары

Авторы, участвовавшие в создании фильма «Мастер и Маргарита» и покинувшие Россию, не получают гонорары от проката картины. Об этом во вторник, 23 апреля, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, передает ТАСС.

«Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины», — сказала она и добавила, что никто, кто уехал, денег не получает.



Любимова отметила, что фильм «Мастер и Маргарита» — огромный проект, в который вложили около миллиарда рублей бюджетных средств.