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    В совет директоров Glorax вошел бывший топ-менеджер «Авито Недвижимость» Иван Дубровин, он займется цифровой трансформацией

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    Бывший управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин вошел в совет директоров Glorax. В новой должности он займется цифровой трансформацией и IT-направлением в компании.

    Опыт работы в сфере недвижимости, инвестиций и цифровых проектов Иван Дубровин получил за пять последних лет в компании «Авито», где он, в частности, запустил трансформацию из модели доски объявлений в транзакционную платформу по сделкам с недвижимостью. До этого в роли СЕО он возглавлял такие компании, как Invitech Management и W1 Group, был топ-менеджером в холдинге Prof-Media, а также выступил инвестором в ряде российских цифровых стартапов.

    Как прокомментировал Андрей Биржин, основатель GloraX, сейчас компания нацелена на кратное масштабирование бизнеса и региональную экспансию, что требует дальнейшего развития процессов цифровизации внутри компании. Для этих целей в совет директоров и был приглашен Иван Дубровин.

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