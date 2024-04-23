Алек Болдуин выбил телефон из рук гонзо-журналистки, требовавшей от него поддержать Палестину

Американский актер Алек Болдуин выбил телефон из рук гонзо-журналистки, которая известна под псевдонимом Сумасшедшая Барни. Она требовала, чтобы Болдуин на камеру поддержал Палестину. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила женщина в соцсети Х, передает ТАСС.
Судя по кадрам, актер находился на кассе в кофейне, когда нему подошла журналистка и начала требовать сказать фразу: «Свободу Палестине!» Болдуин пытался не обращать внимания на провокации женщины и продолжил разговаривать, затем он указал активистке на выход, но она продолжила требовать поддержать Палестину.
Также Сумасшедшая Барни затронула дело о непреднамеренном убийстве актером оператора Галины Хатчинс, заявляя, что Алек Болдуин избежал наказания и «отправил невинных людей в тюрьму».
Через некоторое время Болдуин подошел к гонзо-журналистке и выбил из ее рук телефон. На этом запись обрывается.
«Белый дьявол Алек Болдуин напал на меня, пока я пыталась выпить свой кофе», — высказалась после произошедшего Сумасшедшая Барни.
Трагедия произошла в октябре 2021 года, когда актер Алек Болдуин на съемочной площадке тренировался в перестрелке. Болдуин выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс. Она погибла, режиссер Джоэл Соуз получил неопасные для жизни травмы.
В марте 2024 года специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую над фильмом «Ржавчина», признали виновной в непредумышленном убийстве.