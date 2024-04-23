Алек Болдуин выбил телефон из рук гонзо-журналистки, требовавшей от него поддержать Палестину

Американский актер Алек Болдуин выбил телефон из рук гонзо-журналистки, которая известна под псевдонимом Сумасшедшая Барни. Она требовала, чтобы Болдуин на камеру поддержал Палестину. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила женщина в соцсети Х, передает ТАСС.

Судя по кадрам, актер находился на кассе в кофейне, когда нему подошла журналистка и начала требовать сказать фразу: «Свободу Палестине!» Болдуин пытался не обращать внимания на провокации женщины и продолжил разговаривать, затем он указал активистке на выход, но она продолжила требовать поддержать Палестину.

