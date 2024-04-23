Александр Беглов предложил присваивать школам Петербурга имена героев СВО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 23 апреля предложил увековечивать память героев специальной военной операции (СВО), присваивая их имена городским школам наравне с именами Героев Советского Союза. Об этом градоначальник заявил на заседании Координационного совета по делам ветеранов Санкт‑Петербурга, посвященном подготовке города к празднованию 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Герои СВО воспитаны на примере ветеранов и поколения победителей. Экспозиции школьных музеев также могут быть посвящены мужеству участников СВО», приводит пресс-служба Смольного слова главы города. Также Александр Беглов дал поручение разместить электронные табло с именами «мужественных героев СВО» в тех учебных заведениях, где они обучались, — «чтобы современные школьники знали об их подвиге и патриотизме».