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    Александр Беглов предложил присваивать школам Петербурга имена героев СВО

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    11 комментариев

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 23 апреля предложил увековечивать память героев специальной военной операции (СВО), присваивая их имена городским школам наравне с именами Героев Советского Союза. Об этом градоначальник заявил на заседании Координационного совета по делам ветеранов Санкт‑Петербурга, посвященном подготовке города к празднованию 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    «Герои СВО воспитаны на примере ветеранов и поколения победителей. Экспозиции школьных музеев также могут быть посвящены мужеству участников СВО», приводит пресс-служба Смольного слова главы города. Также Александр Беглов дал поручение разместить электронные табло с именами «мужественных героев СВО» в тех учебных заведениях, где они обучались, — «чтобы современные школьники знали об их подвиге и патриотизме».

    Комитету по образованию и администрациям районов Беглов дал задание продолжать патриотическую линию в школах.

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    Александр БегловПетербургСВОШкола
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    Комментарии 11

    25267490123 Апр 2024 в 18:51
    А, если в одной школе 3 героя, а судимый только один?
    +1−0
    Йёхан23 Апр 2024 в 18:46
    Вот да, подавляющее большинство школ у нас вообще безымянные, можно имена присвоить. Например 281 лицей или среднеобразовательная школа № 185.
    А такие школы как Петришуле - вообще нужно переименовать.
    +0−0
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