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    Неизвестный подарил Павлу Дурову ник в Telegram за 8 миллионов рублей

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    4 комментария

    Павлу Дурову в Telegram подарили ник @pavel за 8 миллионов рублей. Такой щедрый презент преподнес Дурову криптоинвестор с ником @fouhder. Об этом 23 апреля Павел Дуров рассказал в своем telegram-канале.

    Блогер Павел Федоров, который 9 лет назад бесплатно зарегистрировался в Telegram под ником @pavel, решил что-то поменять в своей жизни и выставил свой юзернейм на аукцион. Далее на торгах выиграл пользователь @founder, который оказался любителем делать сюрпризы. Он подарил ник @pavel, купленный за 8 миллионов рублей, Павлу Дурову.

    «Поздравляем Павла Федорова и благодарим @founder за щедрый подарок», — написал Дуров в своем telegram-канале.

    Он также отметил, что за последние 18 месяцев ников и анонимных номеров Telegram было продано на сумму 350 миллионов долларов.

    Недавно Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это было первое большое интервью владельца Telegram с 2017 года.

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    Комментарии 4

    Vova Durov23 Апр 2024 в 18:37
    Готов перевести Павлу Федорову эквивалент 8 миллионов рублей - в крипте в качестве компенсации, за то что Павел Дуров не оценил такого хода... @founder - пришлите мне номер кошелька в блокчейне waves - и я переведу вам 20000 Durcoin - (по текущему курсу - это 8 миллионов рублей)
    +2−0
    28024795723 Апр 2024 в 18:24
    Telegram признан российским судом экстремистским мессенджером, а пользование им - экстремизмом.
    Решение суда не отменено и остаётся в силе - проверяйте сколько угодно на сайте судов России.
    +0−3
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