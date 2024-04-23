Неизвестный подарил Павлу Дурову ник в Telegram за 8 миллионов рублей

Павлу Дурову в Telegram подарили ник @pavel за 8 миллионов рублей. Такой щедрый презент преподнес Дурову криптоинвестор с ником @fouhder. Об этом 23 апреля Павел Дуров рассказал в своем telegram-канале.



Блогер Павел Федоров, который 9 лет назад бесплатно зарегистрировался в Telegram под ником @pavel, решил что-то поменять в своей жизни и выставил свой юзернейм на аукцион. Далее на торгах выиграл пользователь @founder, который оказался любителем делать сюрпризы. Он подарил ник @pavel, купленный за 8 миллионов рублей, Павлу Дурову.



«Поздравляем Павла Федорова и благодарим @founder за щедрый подарок», — написал Дуров в своем telegram-канале.



Он также отметил, что за последние 18 месяцев ников и анонимных номеров Telegram было продано на сумму 350 миллионов долларов.



Недавно Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это было первое большое интервью владельца Telegram с 2017 года.

