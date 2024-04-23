Начальника слесарей наказали штрафом за смерть работника в шахте ледокола на Балтийском заводе

Судебным штрафом закончилось в Петербурге уголовное дело, возбужденное по статье о нарушении требований охраны труда. Родственники погибшего слесаря примирились с его начальником.
О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 апреля. Судебным штрафом наказан Дмитрий Тюев, начальник слесарного участка компании НЭМО. Эта организация была подрядчиком на строительстве ледокола ЛК-60 на Балтийском заводе.
Погибшему дали задание приварить уголок к лестнице рядом с шахтой лифта, которая была ничем не ограждена. Как установило следствие, до нее было около 1,2 метра. Тюев знал, что слесарь не был обучен безопасным методам выполнения высотных работ, но все равно не обеспечил его страховкой.
Слесарь умер на дне шахты от множественных травм. Как писала «Фонтанка», он родом из Северодвинска.
Тюев и его адвокат просили дело прекратить и наказать его штрафом. В свою защиту он указал, что не судим, виноват и раскаивается, отдал на благотворительность 50 тысяч рублей. Потерпевшая не возражала и просила прекратить дело за примирением сторон.
Суд оштрафовал Тюева на 50 тысяч рублей.