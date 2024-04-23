    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 1

    4 м/с, южн

    761мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.25eur99.36

    Начальника слесарей наказали штрафом за смерть работника в шахте ледокола на Балтийском заводе

    1733
    обсудить

    Судебным штрафом закончилось в Петербурге уголовное дело, возбужденное по статье о нарушении требований охраны труда. Родственники погибшего слесаря примирились с его начальником.

    О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 апреля. Судебным штрафом наказан Дмитрий Тюев, начальник слесарного участка компании НЭМО. Эта организация была подрядчиком на строительстве ледокола ЛК-60 на Балтийском заводе.

    Погибшему дали задание приварить уголок к лестнице рядом с шахтой лифта, которая была ничем не ограждена. Как установило следствие, до нее было около 1,2 метра. Тюев знал, что слесарь не был обучен безопасным методам выполнения высотных работ, но все равно не обеспечил его страховкой.

    Слесарь умер на дне шахты от множественных травм. Как писала «Фонтанка», он родом из Северодвинска.

    Тюев и его адвокат просили дело прекратить и наказать его штрафом. В свою защиту он указал, что не судим, виноват и раскаивается, отдал на благотворительность 50 тысяч рублей. Потерпевшая не возражала и просила прекратить дело за примирением сторон.

    Суд оштрафовал Тюева на 50 тысяч рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close