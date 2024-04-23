Грузовик выстоял таран трамвая, но собрал «бордовую» пробку на проспекте Обуховской Обороны

ДТП с трамваем и грузовиком собрало крупную пробку на пересечении проспекта Обуховской Обороны с Мурзинской улицей. Во вторник, 23 апреля, движение рельсового транспорта оказалось заблокировано в обе стороны.



«На проспекте Обуховской Обороны грузовик повернул в трамвай», - сообщил читатель «Фонтанки». Судя по кадрам, общественный транспорт уперся в середину кузова машины. Последнему чудом удалось устоять на колесах после тарана.