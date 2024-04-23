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    Трамвай столкнулся с грузовиком

    Грузовик выстоял таран трамвая, но собрал «бордовую» пробку на проспекте Обуховской Обороны

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    1 комментарий

    ДТП с трамваем и грузовиком собрало крупную пробку на пересечении проспекта Обуховской Обороны с Мурзинской улицей. Во вторник, 23 апреля, движение рельсового транспорта оказалось заблокировано в обе стороны.

    «На проспекте Обуховской Обороны грузовик повернул в трамвай», - сообщил читатель «Фонтанки». Судя по кадрам, общественный транспорт уперся в середину кузова машины. Последнему чудом удалось устоять на колесах после тарана.

    читательница «Фонтанки» Елена

    «При совершении правого поворота водитель автомобиля не уступил дорогу трамваю, что привело к дорожно-транспортному происшествию», - сообщили в пресс-службе Горэлектротранса. На место аварии оперативно прибыла аварийно-восстановительная служба ГЭТ.

    Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение особенно затруднено на Мурзинской улице, участок окрасился в бордовый цвет.

    Фото: сриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки
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    Кроме того, в связи с перекрытием движения рельсового транспорта, трассы трамвайных маршрутов №№ 24, 27 временно изменены. «Трамвай № 24: от конечного пункта «Перекупной пер» по действующей трассе до к/ст. "Обуховский завод"; трамвай № 27: от к/ст. «ст. Оккервиль» по действующей трассе до к/ст. "Обуховский завод"», - сообщил «Организатор перевозок».

    Информация о возможных пострадавших устанавливается.

    Ранее «Фонтанка» писала об очень редком ДТП на КАД. На дорогу выбежали мужчина и собака.

    Фото: сриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

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    ДТП
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    Комментарии 1

    aprahka23 Апр 2024 в 13:15
    Что в головах у современных водятлов?
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