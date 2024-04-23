Грузовик выстоял таран трамвая, но собрал «бордовую» пробку на проспекте Обуховской Обороны

ДТП с трамваем и грузовиком собрало крупную пробку на пересечении проспекта Обуховской Обороны с Мурзинской улицей. Во вторник, 23 апреля, движение рельсового транспорта оказалось заблокировано в обе стороны.
«На проспекте Обуховской Обороны грузовик повернул в трамвай», - сообщил читатель «Фонтанки». Судя по кадрам, общественный транспорт уперся в середину кузова машины. Последнему чудом удалось устоять на колесах после тарана.
читательница «Фонтанки» Елена
«При совершении правого поворота водитель автомобиля не уступил дорогу трамваю, что привело к дорожно-транспортному происшествию», - сообщили в пресс-службе Горэлектротранса. На место аварии оперативно прибыла аварийно-восстановительная служба ГЭТ.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение особенно затруднено на Мурзинской улице, участок окрасился в бордовый цвет.
Кроме того, в связи с перекрытием движения рельсового транспорта, трассы трамвайных маршрутов №№ 24, 27 временно изменены. «Трамвай № 24: от конечного пункта «Перекупной пер» по действующей трассе до к/ст. "Обуховский завод"; трамвай № 27: от к/ст. «ст. Оккервиль» по действующей трассе до к/ст. "Обуховский завод"», - сообщил «Организатор перевозок».
Информация о возможных пострадавших устанавливается.
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