Петербуржец дошел до Верховного суда, чтобы ему разрешили пить и есть на концертах

Житель Петербурга дошел до Верховного суда, чтобы отстоять свое гражданское право есть и пить на концертах. Его упорству поспособствовал случай на концерте Михаила Шуфутинского. Спойлер: у мужчины ничего не вышло.
Переломный момент в судьбе Алексея произошел в 2021 году, рассказывает пресс-секретарь судов Петербурга Дарья Лебедева 23 апреля. Тогда мужчина пришел в БКЗ «Октябрьский» на концерт Михаила Шуфутинского. При входе в здание сотрудник службы безопасности не разрешил ему пронести с собой бутылку воды — такой запрет устанавливали правила посещения зала. Однако Алексей посчитал, что это противоречит положениям гражданского законодательства России, а также законодательству в области защиты прав потребителей.
Алексей попросил суд признать недействительным данный пункт правил посещения зала, а также взыскать моральный ущерб в размере 5 тысяч рублей. Претензию мужчина подал в апреле того же года, и в июне получил разъяснения от ответчика. Позже районный суд уточнил, что при покупке входного билета на концерт Алексей подтвердил факт заключения договора на оказание услуг и свое согласие с правилами посещения зала.
«Суд пришел к выводу, что запрет к проносу напитков и продуктов питания установлен ответчиком с целью осуществления антитеррористической защищенности граждан во исполнение действующего законодательства по противодействию терроризму», — уточнила Дарья Лебедева.
Кроме того, действующее законодательство не устанавливает разрешение на пронос зрителем в концертный зал напитков и еды, приобретенных за пределами площадки. Таким образом, оспариваемый истцом запрет не противоречит Закону о защите прав потребителей и не ущемляет его права, решил райсуд.
Алексея такой ответ не устроил. Он пошел в Санкт-Петербургский городской суд, но и там не нашел поддержки — в сентябре 2023 года решение районного суда было оставлено без изменений. Истец не сдался и пошел в кассацию, и снова его попытка оказалась неудачной. В январе 2024-го Третий кассационный суд оставил в силе решение районного и Санкт-Петербургского городского судов.
Так Алексей оказался в Верховном суде. Но в марте этого года Верховный суд отказал мужчине в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании.