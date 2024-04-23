Петербуржец дошел до Верховного суда, чтобы ему разрешили пить и есть на концертах

Житель Петербурга дошел до Верховного суда, чтобы отстоять свое гражданское право есть и пить на концертах. Его упорству поспособствовал случай на концерте Михаила Шуфутинского. Спойлер: у мужчины ничего не вышло.



Переломный момент в судьбе Алексея произошел в 2021 году, рассказывает пресс-секретарь судов Петербурга Дарья Лебедева 23 апреля. Тогда мужчина пришел в БКЗ «Октябрьский» на концерт Михаила Шуфутинского. При входе в здание сотрудник службы безопасности не разрешил ему пронести с собой бутылку воды — такой запрет устанавливали правила посещения зала. Однако Алексей посчитал, что это противоречит положениям гражданского законодательства России, а также законодательству в области защиты прав потребителей.

