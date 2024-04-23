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    Трамвай столкнулся с грузовиком

    Петербуржец дошел до Верховного суда, чтобы ему разрешили пить и есть на концертах

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    4 комментария

    Житель Петербурга дошел до Верховного суда, чтобы отстоять свое гражданское право есть и пить на концертах. Его упорству поспособствовал случай на концерте Михаила Шуфутинского. Спойлер: у мужчины ничего не вышло.

    Переломный момент в судьбе Алексея произошел в 2021 году, рассказывает пресс-секретарь судов Петербурга Дарья Лебедева 23 апреля. Тогда мужчина пришел в БКЗ «Октябрьский» на концерт Михаила Шуфутинского. При входе в здание сотрудник службы безопасности не разрешил ему пронести с собой бутылку воды — такой запрет устанавливали правила посещения зала. Однако Алексей посчитал, что это противоречит положениям гражданского законодательства России, а также законодательству в области защиты прав потребителей.

    Алексей попросил суд признать недействительным данный пункт правил посещения зала, а также взыскать моральный ущерб в размере 5 тысяч рублей. Претензию мужчина подал в апреле того же года, и в июне получил разъяснения от ответчика. Позже районный суд уточнил, что при покупке входного билета на концерт Алексей подтвердил факт заключения договора на оказание услуг и свое согласие с правилами посещения зала.

    «Суд пришел к выводу, что запрет к проносу напитков и продуктов питания установлен ответчиком с целью осуществления антитеррористической защищенности граждан во исполнение действующего законодательства по противодействию терроризму», — уточнила Дарья Лебедева.

    Кроме того, действующее законодательство не устанавливает разрешение на пронос зрителем в концертный зал напитков и еды, приобретенных за пределами площадки. Таким образом, оспариваемый истцом запрет не противоречит Закону о защите прав потребителей и не ущемляет его права, решил райсуд.

    Алексея такой ответ не устроил. Он пошел в Санкт-Петербургский городской суд, но и там не нашел поддержки — в сентябре 2023 года решение районного суда было оставлено без изменений. Истец не сдался и пошел в кассацию, и снова его попытка оказалась неудачной. В январе 2024-го Третий кассационный суд оставил в силе решение районного и Санкт-Петербургского городского судов.

    Так Алексей оказался в Верховном суде. Но в марте этого года Верховный суд отказал мужчине в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании.

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    Комментарии 4

    Devis23 Апр 2024 в 13:17
    Просто отсекают принесённое в пользу космических цен собственных кафешек.
    Это не только там.
    В Пулково вообще полный беспредел творится, но никто на это не реагирукет! Совсем!
    Бутылка простой воды 0,5л - 190р.!
    И всё остальное так же - обдиралово под видом борьбы.
    +1−0
    28089653023 Апр 2024 в 13:10
    Видно много денег и нервов у мужика на борьбу с ветряными мельницами. Его требование мне кажется безосновательным, не на банкет в ресторан ходит, а на концерт. Потом ему еще напитки раздавать должны будут.
    +0−0
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