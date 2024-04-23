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    Спрос на первичном загородном рынке Петербурга и области вырос в 1,6 раза

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    По итогам первого квартала на загородном рынке Петербурга и области продали около 2,2 тыс. лотов, что в 1,6 раза больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», 89% в структуре сделок пришлось на участки без подряда, 7% и 4% соответственно — на коттеджи и таунхаусы.

    По данным аналитиков, выросли продажи льготных ипотечных программ, поддержавших спрос. На конец первого квартала на первичном загородном рынке в продаже находилось 303 посёлка всех форматов, 183 из них — это участки без подряда, 55 — смешанная застройка и 65 проектов централизованной застройки. Совокупный объем — 15,1 тыс. лотов.

    По сравнению с первым кварталом прошлого года предложение домовладений снизилось на 10%, что эксперты связывают с активным спросом на фоне сохраняющейся льготной ипотеки ИЖС и неактивным пополнением рынка. Вывод нового предложения сократился на 55% относительно начала 2023 года — по данным экспертов, виноват продолжающийся рост стоимости стройматериалов, поэтому девелоперам проще ограничиться форматом участков с инженерной подготовкой.

    По итогам первого квартала на рынок вывели около 900 лотов всех типов в четырех новых поселках и пяти новых очередях строящихся, что на треть меньше, чем по итогам того же периода 2023 года.

    — На загородном рынке Петербурга и области в первом квартале было продано совокупно около 190 гектаров участков без подряда, что на 70 гектаров больше, чем в прошлом году, — говорит Светлана Московченко, руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Пользуясь возможностью привлечь банковские инструменты, покупателю кажется доступнее самостоятельное строительство, нежели покупка готового домовладения или подряда.

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