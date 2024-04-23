Спрос на первичном загородном рынке Петербурга и области вырос в 1,6 раза

По итогам первого квартала на загородном рынке Петербурга и области продали около 2,2 тыс. лотов, что в 1,6 раза больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщают эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», 89% в структуре сделок пришлось на участки без подряда, 7% и 4% соответственно — на коттеджи и таунхаусы.



По данным аналитиков, выросли продажи льготных ипотечных программ, поддержавших спрос. На конец первого квартала на первичном загородном рынке в продаже находилось 303 посёлка всех форматов, 183 из них — это участки без подряда, 55 — смешанная застройка и 65 проектов централизованной застройки. Совокупный объем — 15,1 тыс. лотов.

