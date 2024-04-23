Генпрокуратура: в РФ значительно возросли риски терактов и диверсий, меры недостаточны

В России существенно возросли риски терактов и диверсий, мер, которые на данный момент принимаются, недостаточно. Об этом
По словам Разинкина, проверка безопасности мест массового пребывания людей в прошлом году показала значительные недочеты. Было выявлено свыше 200 тысяч нарушений. Заместитель генпрокурора считает, что это указывает на недостаточные меры по противодействию терактам.
В последнюю неделю апреля регионы начали заявлять о том, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Петербург не стал исключением.
Месяц назад в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел чудовищный теракт. Погибли от ранений и задохнулись от дыма более 140 человек. Пострадавших больше полутысячи.