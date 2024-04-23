Генпрокуратура: в РФ значительно возросли риски терактов и диверсий, меры недостаточны

В России существенно возросли риски терактов и диверсий, мер, которые на данный момент принимаются, недостаточно. Об этом 23 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.



По словам Разинкина, проверка безопасности мест массового пребывания людей в прошлом году показала значительные недочеты. Было выявлено свыше 200 тысяч нарушений. Заместитель генпрокурора считает, что это указывает на недостаточные меры по противодействию терактам.

