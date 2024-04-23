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    Генпрокуратура: в РФ значительно возросли риски терактов и диверсий, меры недостаточны

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    5 комментариев

    В России существенно возросли риски терактов и диверсий, мер, которые на данный момент принимаются, недостаточно. Об этом 23 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

    По словам Разинкина, проверка безопасности мест массового пребывания людей в прошлом году показала значительные недочеты. Было выявлено свыше 200 тысяч нарушений. Заместитель генпрокурора считает, что это указывает на недостаточные меры по противодействию терактам.

    В последнюю неделю апреля регионы начали заявлять о том, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Петербург не стал исключением.

    Месяц назад в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел чудовищный теракт. Погибли от ранений и задохнулись от дыма более 140 человек. Пострадавших больше полутысячи.

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    Комментарии 5

    Devis23 Апр 2024 в 13:20
    Какие массовые мероприятия в Петербурге?
    У нас антиковидные ограничения уже отменили?
    +0−0
    28008845023 Апр 2024 в 13:14
    Это говорится только для того, чтобы ещё гайки закрутить посильнее
    +0−0
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