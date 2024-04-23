В нескольких районах Петербурга построят новые медицинские объекты

Семь кабинетов врачей общей практики, стоматология и поликлиника на 420 посещений в день появятся в разных районах города. Как сообщает Setl Group, часть объектов строится, для другой части уже готовы встроенные помещения. Общая площадь объектов составит почти 13 тыс. кв. метров.
Два врачебных кабинета строятся в Московском районе — на Пулковском шоссе и на Кубинской улице. В Приморском районе также спроектированы два встроенных офиса врача, а на Васильевском острове и в Петродворцовом районе предусмотрены помещения для будущих медицинских учреждений. На Светлановском проспекте уже готово помещение для стоматологии.
Кроме того, на Октябрьской набережной строится четырехэтажная поликлиника на 420 посещений с кабинетами узкопрофильных специалистов, ЛФК, лучевой диагностики и дневным стационаром. Ее планируют вести в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.
Городу также передан земельный участок на юге Петербурга для строительства поликлиники на 340 посещений в день и участок в Красносельском районе для строительства поликлиники на 620 посещений за смену с отделением стоматологии и женской консультацией.