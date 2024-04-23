Премьеру по Рэю Брэдбери выпускает Театр Ненормативной Пластики

25 и 26 апреля в Театре Ненормативной Пластики состоится премьера спектакля «Уснувший в Армагеддоне» по рассказу Рэя Брэдбери, американского классика научной фантастики. Роль последнего человека в космосе сыграет Илья Дель.

Иногда прошлое продолжает терзать планету, даже когда от нее остаются только обломки — это главная тема нового спектакля Театра Ненормативной Пластики. Режиссер Роман Каганович и его команда отходят от привычной социальной сатиры, чтобы совершить творческое погружение в мир фантастики, как в черную дыру. «К сожалению, фантастика не всегда актуальна для нас. Мы постараемся догнать ее», — говорит режиссер о постановке.

Главный герой, которого играет Илья Дель, потерпел крушение и оказался на астероиде. Критическая ситуация оказывается не безнадежной — на астероиде можно дышать, с собой имеется запас воды, и даже радио ловит волну. Остается только дождаться спасения. Правда, для этого нужно не спать неделю: когда-то этот астероид был полем битвы, которая уничтожила целую цивилизацию, и теперь души умерших предводителей мечтают овладеть телом несчастного космонавта. Сознание человека становится новой ареной для борьбы враждующих сил.

Спектакль Романа Кагановича не ограничится только фантастическим материалом. Из далекой галактики будут доноситься как строки Толстого и Достоевского, так и отголоски настоящего и только грядущего.



Помимо Ильи Дел,я в постановке примут участие актеры Максим Шишов и Артем Кисаков. Спектакль пройдет не на привычной театру площадке «Скороход», а в культурном квартале «Брусницын».



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Арина Хек

